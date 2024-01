Novio sorprende al proponer matrimonio con cajas de cerveza en Juliaca: "Me lo merezco"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un novio impactó a todos al ingresar a una fiesta con varias cajas de cervezas para pedir la mano de su pareja.

Muchas personas viven los mejores momentos de sus vidas al lado del "amor de sus vidas" y al considerar que son su "media naranja" no dudan en pedirles matrimonio y darse el sí frente al altar y ante Dios.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre llega con su familia para pedir en matrimonio a su novia en Juliaca, pero no llega con las manos vacías al salón donde se llevará a cabo la propuesta tan esperada por todos sus amigos y parientes.

La escena demuestra que el novio decidió seguir con las costumbres de sus padres como una forma de respeto a sus futuros suegros y familia política, ya que se llevará a la "niña de sus ojos" y les dejará en claro que él es el hombre indicado que la complacerá en cada uno de sus deseos sin hacerle faltar nada.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, asegurando que a ellos también les gustaría que sus parejas les pidan matrimonio de la misma forma que el chico del clip.

Por otro lado, algunos usuarios criticaron la acción, manifestando que con ello solo demuestran "estar comprando a sus parejas" como si fueran mercadería.

"Se ve que hay personas que harían mucho por amor y otros solo dañan a una buena persona", "lo importante es la intención y las ganas de hacerlo, lo demás no importa, y según el video parece que hay interés", "me lo merezco", "ya llegará el momento de mi vida", "como debe de ser", "es lo menos que se pide", "como si estuvieran vendiendo mercadería, espero no se sienta con derechos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.