"Me quitaron la vacante": Joven se mostró indignado y acusó de corrupción a la UNCP

Como se recuerda el 27 y 28 de marzo se realizaron los exámenes de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y se viralizaron distintas historias y anécdotas por parte de los postulantes a esta casa de estudios.

Un video publicado por la cuenta de @rawky53 causó polémica entre los seguidores de TikTok al mostrar a un joven reclamando a las autoridades de la universidad que existió corrupción e irregularidades en el proceso de admisión.

"Ingresaron personas con menor nota que yo"

Con papeles en mano, el joven indicó que algunos alumnos ingresaron a pesar de que tuvieron poca preparación previo al examen y obtuvieron notas superiores a 17.

Además, indicó que en la hoja se describe una lista de personas que pagaron un monto de 25,000 soles para poder ingresar a la UNCP, incluido dos hermanos que generó la polémica en redes sociales, por obtener el mismo puntaje.

"Los que han pagado no son ingresantes. (...) Me quitaron la vacante. (...) En mi salón no ha pasado nada raro, pero mis amigas dicen que cinco estudiantes salieron en medio examen, cómo van a demorar media hora solo para ir al baño", manifestó indignado el joven en el video.

Asimismo, exigió que se anule el examen y que todos sus compañeros piden justicia hasta el punto de ir a un proceso judicial.

"Cobraron 25 mil soles para conseguir una vacante. Ayer atraparon dos dispositivos, cómo sabemos que son los únicos, deben haber más. (...) A pesar de que el detector de metales sonó ellos pasaron de frente", acotó.

"No se rindan, hagan justicia": seguidores reaccionan

Como era de esperar, los seguidores de la cuenta de TikTok reaccionaron y comentaron el video donde un joven exigía que se anule el examen de admisión de la UNCP al señalar que hubo corrupción.

""No se rindan, hagan justicia y que sea justo", "a mi madre que es profesora le ofrecieron hacer eso", "es cierto, es demasiado raro que ingresen dos hermanos a Medicina obteniendo una nota idéntica", "la hacías si tu también juntabas de esos dos años tu pensión", "deben dar 29 a 30 vacantes por carrera", "muy triste lo que está pasando, en la UNSAAC también ingresaron pagando", "que raro que nunca les hayan dicho que se paga para ingresar a Medicina, en quinto los profes ya te ponen precio", "que se investigue y sancione, les quitan la vacante y las esperanza a chicos que se han preparado por años y merecen ingresar", comentaron algunos usuarios que apoyaron al joven en TikTok.

"Algunos estudian unos meses y entran eso depende cómo estudias y a conciencia", "es suerte", "no saben perder", " de qué te sorprendes", "aunque... puede que no, en la academia mi promedio era bajo porque no me parecía importante, pero en un mes mi nivel mejoró exponencialmente", indicaron otras personas.