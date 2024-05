Oscar Curi: ¿Quién es el influencer que habría fallecido por probar comida callejera en India?

En las últimas horas, el nombre de Óscar Curi se ha vuelto tendencia en las redes sociales, tras ser un conocido tiktoker, que ha generado la alarma de sus seguidores por su desaparición y presunta muerte tras probar comida callejera en su último viaje a la India.

Según la información revelada en su propia cuenta de Instagram, Curi nació el 2 de mayo de 2004 y saltó a la fama internacional gracias a su contenido publicado en redes que revela sus más inesperadas e inusuales experiencias vividas en distintos países.

En sus videos se ve al joven de aproximadamente 20 años recorrer distintas localidades conociendo los rincones más inhóspitos y poco vistos por los turistas, como lo realizó en un cine de Lahore, en Pakistán, de donde salió atemorizado al percatarse de que una de las personas que acudió al recinto estaba armado y era un peligro inminente.

Gracias a ese tipo de contenido, en que se afronta a distintos trends, retos donde expone su integridad, es que el joven influencer logró alcanzar alrededor de 440 mil seguidores en la famosa plataforma china y muchas de sus publicaciones superan los 20 millones de reproducciones.

Posteriormente, a finales de abril, el creador de contenido compartió una gran variedad de videos de su visita a la India, en donde, resaltó que la comida callejera que se ofrece son en su mayoría insalubres. Aun así decidió probarla sin medir las consecuencias.

Luego, sorprendió con otro clip en el que reveló que sufrió una fuerte intoxicación y graves molestias tras consumir dicha comida y se encontraba hospitalizado, procediendo a mostrar imágenes del nosocomio.

En dicho lugar, el joven peruano muestra el fuerte dolor que siente y cómo el personal de salud trata de calmarlo con medicamentos por las venas. Oscar Curi advierte a sus seguidores que no hagan lo mismo que él porque "todo está con clara contaminación".

"No vengan a la India, es un país donde la comida es contaminada. Todo es contaminado en serio. Me duele la barriga bien fuerte, bien pero bien fuerte. Bien horrible. ¿Saben lo peor? Es que en este hospital no hay aire acondicionado. Hace un calor", se le escuchó decir en el clip, que sería el último en compartir.