¡Perdió el control! Hombre incendia negocio de su exnovia porque terminó su relación

10/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre causó la consternación de todos al ser captado por una cámara de seguridad prendiendo fuego al negocio donde trabaja su exnovia como venganza por haber terminado su relación.

Muchas parejas viven momentos felices juntos, pero por distintos motivos, ya sea por una infidelidad o la atracción se acabó, deciden dar por finalizado su romance, pero uno de ellos no toman bien el acto y buscan vengarse.

¿Se vengó de su exnovia?

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre, con una polera negra y un gorro del mismo color e identificado como Luis Ángel "N" de 30 años, llega montado sobre su bicicleta y empieza a rociar un líquido en la puerta de un negocio y luego procede a sacar un encendedor y prender fuego al local.

Se reveló que el establecimiento era el negocio donde su expareja trabajaba vendiendo artículos para fiestas. A pesar de que creyó que nadie lo vería, Luis fue captado por una cámara de otro local, lo que llevó a alertar prontamente a los bomberos para evitar una tragedia mayor, en la colonia Alfonso Ortiz Tirado en Iztapalapa, Ciudad de México.

¿Hombre tenía antecedentes?

Tras el incidente registrado el pasado lunes 8 de julio a las 5:47 horas, se dio detalles de que su exnovia se llamaría Yahelli, quien denunció a Luis Ángel por haberla amenazado con acabar con su vida, quitarle a su hijo y vengarse de su jefa.

Un día después de las amenazas, el hombre se presentó en su lugar de trabajo para amedrentarla verbalmente, por lo que ella no lo confrontó.

Una chica terminó la relación con su novio y así es como reaccionó el tipo:

PRENDIENDO FUEGO al negocio donde ella trabaja.



Sucedió en la colonia Alfonso Ortiz Tirado, en Iztapalapa.



De terror. pic.twitter.com/RUwI4v1bC8 — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) July 8, 2024

Ataque a negocio en investigación

Las autoridades policiales del país mexicano revelaron que Luis Ángel fue detenido tras el incendio y enfrenta cargos por amenazas y violación de la orden de restricción. Por el momento, se sigue investigando el caso, pero se espera que en breve se dictamine la situación legal de la expareja de Yahelli.

Ex arma escándalo

Esta no sería la primera vez que se registra una impactante escena que involucra a una persona vengarse porque no superan su ruptura amorosa, ya que hace un mes, una mujer colombiana le reclamó a su ex por haber logrado "dar la vuelta a la página" de su historia de amor tan pronto.

"Qué te crees, ya no tengo nada contigo. Respeta mi casa, por qué me haces problema aquí. Tenga a quien tenga no es tu problema", se escucha decir al hombre tratando de evitar los golpes de su exnovia, quien aprovecha su descuido e ingresa al recinto para tratar de golpear a la nueva chica con quien sale.

Es así como un hombre impresionó a todos al no dudar en incendiar el negocio donde su exnovia trabajaba porque no podía soportar el hecho de que ella terminó su relación.