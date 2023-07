"Perdón por tan poco": Madre realiza fiesta de XV años a su hija con cosas prestadas

La fiesta de quinceaños de muchas jóvenes es el momento más importante de sus vidas y les gustaría compartirlo junto a sus seres más queridos como sus padres y amigos. Es así como un video compartido en TikTok, nos muestra cómo una madre hizo su mayor esfuerzo para brindarle a su hija una fiesta de XV que jamás olvide.

En el material audiovisual se ve cómo una madre decidió hacer inolvidable los quince de su hija, sin importarle las carencias económicas. Hizo de todo para poder pedir prestado algunos objetos necesarios como globos, mesas, un letrero de "15" para decorar la plaza donde realizó la fiesta e incluso tuvo un baile memorable.

La situación tuvo lugar en la localidad de Ciénega, en la región de Magdalena, al norte de Colombia. Dicho video que fue publicado por medio de las plataformas digitales, se volvió tendencia al instante, pues se puede ver a una familia que danza el vals con su hija en el quiosco de la plaza central.

La joven quinceañera, Wendy, se mostró feliz y señaló que no le importaba celebrar su fiesta en la plaza, con tal de que nadie de su familia falte en un evento importante de su vida.

"Yo pensé que no me iban a hacer nada, pero gracias a mi mamá y gracias a Dios que lo lograron". Además, el padre de la joven no dudó en dar palabras de agradecimiento por tener una gran esposa que se preocupa por el bienestar de su pequeña: "Mi esposa es una guerrera que le ha echado para adelante y le doy gracias a Dios por haberla cruzado en mi camino porque me ha demostrado que es buena madre".