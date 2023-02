21/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un extraño caso está sacudiendo las redes sociales en Perú. A detalle, el caso engloba a una muchacho, que no tuvo mejor idea para demostrar y declarar su amor a una fémina que desarrollar una investigación académica.

En ese sentido, la referida muchacha fue quien compartió su idilio de amor por la plataforma de TikTok. Al respecto, la doncella mencionó que el trabajo cumple con todos los requisitos para una tesis, por lo cual, quedó evidenciado el esfuerzo y sacrificio del muchacho para conquistarla.

Referente a ello, la mujer apuntó que el encuentro de ambos se concretó en la ciudad de Ica, en el contexto de las protestas sociales frente al Gobierno de Dina Boluarte Zegarra. Por consiguiente, el título de la investigación tiene por referencia a la región antes mencionada.

En esa línea, el proyecto académico lleva por nombre "Gestión de las emociones y declaración de amor alrededor de Marimar Linaza de la Cruz, en la ciudad de Ica - Perú, 2023". Asimismo, el autor sería Roberto Gala y el centro de estudios "Universidad Autónoma Solo Pienso en Ti".

Conocido el caso, miles de internautas quedaron sorprendidos por el elaborado trabajo que aplicó Roberto para conquistar a Marimar. Además, brindaron máximas bendiciones a la pareja a fin de que se afiancen en el tiempo y logren concretar una hermosa familia.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@marimarlizanadela" en TikTok tiene, por el momento, más de 164 mil reproducciones, 16 mil likes, 836 comentarios y más de 3 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "¡A caray! Ese hombre es un profesional del amor", "No sé si me da gusto o miedo", "Verifica que esté en APA 7", "Mi ex es asesor de tesis, pero nunca hizo eso", "Ahora pediré una tesis de declaración", "Increíble, se dio el tiempo para cada detalle".

