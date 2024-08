¡Polémico! Mujer EXIGE a hombre pagar la comida de sus hijos por llegar tarde a su primera cita

09/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer causó gran controversia en las redes sociales tras exigir a su cita que pague la cuenta de la comida de sus hijos por llegar tarde a su primer encuentro. Los internautas criticaron duramente a la fémina por su peculiar castigo, ya que los niños no tenían ningún vínculo con el hombre.

Muchas personas optan por encontrar o darse la oportunidad de conocer "a su media naranja" a través de aplicaciones de citas, pero no todos tienen finales felices porque se llevan desagradables sorpresas que los llevan a tomar radicales decisiones.

Mujer castiga a su cita

A través de la famosa plataforma china, se ve el preciso momento en que se revela que todo comenzó cuando el hombre llegó más de hora y media tarde y por ello comenzó a recibir varios reclamos de la mujer, entre los cuales le pidió que pague toda la comida de la cita, pero no fue eso lo que sorprendió, sino que le indicó que también pida para llevar y dárselo a sus niños.

Esta peculiar exigencia sería como una forma de compensarla si pensaba en invitarla a salir de nuevo.

"Entonces, ¿no crees que me lo debes después de hacerme esperar una hora y media?", le dice la enojada la fémina, mientras sostiene una copa.

¿Qué le respondió el hombre?

Completamente en shock, el chico insistió que solo pagará por la comida de ambos, pero no por la de sus hijos. Y la discusión sube de nivel conforme se acerca la mesera con la cuenta.

"Traiga la cuenta, estoy pagando por mi comida y su comida. No voy a pagar la comida de tus hijos. No pongas ese pedido. No pongas a esos niños en mi cuenta, esos no son mis hijos", exclamó indignado el hombre, que definitivamente no volvería a citarla.

Reacciones en TikTok

La escena generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en cuestionar el pedido de la mujer, alegando que el hombre no tenía ningún deber para con los niños que no llevan su sangre ni tienen ninguna relación porque es la primera vez que se ven.

""¿Dejaste a tus hijos en casa hambrientos para salir en una cita? Entonces ella está mal", "diablos no, hiciste lo correcto hermano, no tenías que pagar", "¡corre Forrest, corre! Aléjate de ella", "no salgas con mujeres con hijos, ella nunca podrá ponerte en primer lugar", expresaron en TikTok.

Es así como una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico video como el que se ve a una mujer exigir a un hombre que pague su comida y la de sus hijos por llegar tarde a su cita.