¿Amor verdadero? Joven aprende a hablar chino para pedirle matrimonio a su novia

Las redes sociales nos sorprenden con una enternecedora escena donde un joven no dudó en aprender chino para poder expresar su amor y pedirle a su novia que se case con él. El video generó gran revuelo entre los internautas.

Muchas parejas consideran que es momento de dar el siguiente paso en su relación y unir sus vidas para siempre en el altar y ante Dios, así como sus seres más queridos. Por ello, cuando es momento de la pedida de mano, algunos optan porque todo sea perfecto.

En el material audiovisual, de solo dos minutos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja se encuentra en medio de la sala de su hogar y es allí cuando Luke se pone de rodillas delante de la "mujer de su vida", identificada como Yinrun Huang, y empieza a hablar en un idioma distinto al suyo que es el inglés para pedirle casarse.

Seguidamente, expresó que "todos los momentos que hemos vivido juntos están llenos de felicidad. Tu sonrisa ilumina mi día y tu risa me llena de calidez. Tu amor me trajo paz y alegría y nunca quiero dejarte ir... te amo mucho y espero que construyamos juntos una vida de recuerdos ¿Te quieres casar conmigo?", dejando completamente sorprendida a la chica.

"Aprendió chino en secreto para proponerle matrimonio", se lee en la breve descripción del clip, que logró alrededor de 50 millones de reproducciones en TikTok.

Como era de esperarse, el video se viralizó rápidamente y se volvió tendencia, por lo cual, cientos de personas no dudaron en aplaudir a Luke por esforzarse en complacer a su pareja y demostrarle que no existen impedimentos para vivir su amor plenamente.

"Awww, que me lo pida en maya", "él no hablaba muy bien chino y ella no hablaba muy bien inglés, pero juntos hablaban el lenguaje del amor", "todo lo que se hace por amor", "eso es amor verdadero, dispuesto a todo", "ojalá duren con mucho amor y prosperidad", "que tengan una bonita boda llena de felicidad", expresaron en la famosa plataforma china.