"Por fin libre": Hombre baila alegre tras firmar su esperado divorcio

11/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos donde los protagonistas son padre e hija, como el compartido por la cuenta de @kylakjpriv, en la famosa plataforma de TikTok, donde una joven decidió compartir la escena cuando su padre celebraba como si se tratara de una gran victoria, su divorcio.

En el material audiovisual, de siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que Kyla Fitzpatrick, nos muestra a un hombre en terno, de color azul marino y gafas de sol, bailando alegremente mientras sostiene papeles en ambas manos.

"Papá está, oficialmente, divorciado", se lee en la descripción, pero continúa con: "el señor Fitz es, finalmente, libre", causando el asombro entre sus seguidores, logrando acumular 20.9 millones de vistas.

Según el relato, el señor sería, nada más ni nada menos, que su padre, quien según ella también cumplió los papeles de su madre, y siempre estuvo pendiente de ella desde pequeña, por lo cual también se mostraba emocionada por verlo feliz. Ello se puede apreciar en el resto de videos que comparte a diario en su cuenta de TikTok.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y fue compartido en distintas plataformas como Facebook y Twitter. Además, generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y señalaron, que de ser cierto, que el señor siempre estuvo al cuidado de la niña, y la madre no, reconocían su esfuerzo y dedicación.

"Me encantaría ver la reacción de tu madre a esto ¿supongo que no nos gusta la madre?", "¿por qué empecé a bailar con él?", "saca a este hombre a las calles", "el hombre va a salir esta noche", "esperamos ver también a tu mamá", "si no fue feliz en su matrimonio, lo sano es separarse por las buenas", "espero haya sido en buenos términos", "todo por tu bienestar", "¿pero por qué tú celebras?", "¿no querías a tu mamá?", "debería haber hecho que mi papá hiciera esto", "no puedo esperar para hacer esto con mi mamá", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en la escena de TikTok.

Opiniones divididas

De esta manera, el clip donde se ve al señor celebrar con un baile, su divorcio, generó opiniones divididas, ya que algunos usuarios criticaron que festejara delante de su hija, dejando entrever que podría dañar sus sentimientos e inculcando en ella que no "debía querer a su mamá".