Profesor enseña a sus alumnos la tabla del 4 con canción de Peso Pluma: "Y la cantan con el alma"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un profesor mexicano reveló la estrategia didáctica que usa con su grupo de pequeños alumnos para aprender correctamente la tabla del 4 en multiplicación.

Muchos maestros no dudan en ayudar a sus alumnos a estudiar y aprender de la mejor forma posible distintas materias, para que más adelante les permita convertirlos en grandes profesionales. Para poder llamar atención de cada uno de ellos prefieren usar distintos métodos para amenizar su clase.

En el material audiovisual, de solo 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Eduardo Vázquez, un joven profesor originario de Morelos, en México, encontró una manera ingeniosa de enseñar la tabla del 4 a sus alumnos de primaria: mediante un corrido interpretado por el cantante Peso Pluma.

El docente utilizó la música de "Ella Baila Sola", pero trató de modificar la letra de la canción para incluir toda la tabla de multiplicación.

El clip titulado "¿Quién dijo que la escuela y los corridos tumbados no se llevan?", generó alrededor de 1 millón de vistas en poco tiempo y acumuló más de 75 mil me gusta, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al profesor por ayudar de forma ingeniosa y creativa a sus alumnos y tener buenos resultados. Por otro lado, algunos usuarios criticaron que usen temas de Peso Pluma, por no considerarlo como un referente musical.

"Podrán cuestionar sus métodos, pero no sus resultados ja, ja, ja", "y la cantan con el alma, excelente trabajo profe", "profe, qué buena estrategia... y aparte canta bien bonito", "excelente estrategia pedagógica, no hay pretexto ahora para que no se la aprendan", "maestros que resuelven", "esta versión está muchísimo mejor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.