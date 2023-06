Joven danesa estaba en Ibiza cuando su jefe le pidió hacer una videollamada y su reacción se volvió viral

Durante la pandemia, el teletrabajo se convirtió en la alternativa ideal para muchas empresas debido a la pandemia, aunque continúa generando dudas. En esta oportunidad, el vídeo de una joven suiza se volvió viral, ya que recibió el llamado de su jefe en un momento que no lo esperaba.

Al permitir que los trabajadores puedan laborar desde casa, se pensaba que la productividad y eficiencia disminuirían, pero gracias a la transformación digital se demostró lo contrario.

Sin embargo, hay quienes aún dudan de la efectividad del 'home office', buscando maneras de controlar todo lo que se hace ya sea a cientos o miles de kilómetros de distancia.

A través de su cuenta de Tiktok, la mujer, identificada como @ale_bnd, mostró la inaudita situación que le tocó pasar cuando su jefe la llamó sorpresivamente para que se conecte a una reunión virtual.

No obstante, lo que el hombre desconocía era que la chica se encontraba disfrutando del sol en una playa de Ibiza, por lo que se vio obligada a improvisar.

En cuestión de minutos la joven se puso una blusa, sacó su laptop, activó un fondo falso de Teams y abrió una sombrilla para hacerle creer a sus compañeros presentes en la reunión que "llueve como en Ginebra".

Como era de esperarse, la curiosa situación se hizo viral y cuenta con más de un millón de reproducciones, generando una gran controversia entre los usuarios. Mientras que algunos se tomaron lo sucedido con humor, otros expresaron su indignación debido a la mentira que llevó a cabo la joven.

"Sí, estos videos harán que todos tengamos que regresar a la oficina"; "Mi ansiedad no podría con esto"; "Solo toma vacaciones anuales, Dios mío", "Al menos vuelve a tu habitación"; "Me gustaría creer que esto es solo una broma. Pero las bromas y la gente así son la razón por la que algunas empresas están volviendo a la modalidad presencial"; "Esta es la razón por la que la que el trabajo a distancia no funciona, debido a los trabajadores inútiles que hacen esto", escribieron las personas.