"¿Qué es eso?": Dr. Pérez-Albela se sorprende por término 'beso de 3'

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El doctor Pérez-Albela se volvió tendencia en las redes sociales como TikTok al ser entrevistado por "Los coneros" y quedar impresionado por una pregunta de los seguidores de ese canal: "hiciste beso de tres y te dio Covid, ¿qué haces?".

Pérez Albela quedó sorprendido ante la interrogante y aseveró que nunca había escuchado ese término. "¿Qué? ¿Cómo? ¿Existe?", señaló asombrado ante las cámaras, mientras los dos entrevistadores buscaban la forma de explicarle el significado.

"Es cuando se juntan tres personas y se besan. Es tendencia en las discotecas, por eso los contagios han aumentado", manifestaron los dos jóvenes.

Seguidores reaccionan al video

El video que superó las 265.600 reproducciones en la plataforma, no tardó en tener cientos de comentarios irónicos sobre la sorpresa que se llevó el Dr. Pérez-Albela.

"Debieron decir: ¿te enseñamos?", "Creo que este tipo de entrevista muestra otra faceta de personas muy sabias", "Se escucha maravillado con la idea", "Para mí, la mejor entrevista", "Qué random ver al doctor sentado ahí", "Se pasaron", "En la vida soy el doctor Pérez", "pobre su cara de 'en mis tiempos no pasaba eso'", "pobre Dr. más perdido que huevo frito en ceviche, yo también wow de tres no sabía que existía, estoy igual que el doctor", "faltó que el Dr. diga 'qué bendición'", "el doctor más sorprendido, la inocencia", "por poco y le enseñan al doctor, pobre, no entendía", "qué fue con el doctor", manifestaron los seguidores de la plataforma de TikTok.

Siempre lleva limones en sus bolsillos

Además, en otro video, el doctor señaló que siempre lleva limones consigo para ir a lugares peligrosos: "es como un fusible", para ahuyentar las malas vibras.

Asimismo, Pérez-Albela respondió una serie de preguntas picantes y brindó consejos para mejorar su salud, así como una nutrición adecuada.

"La kiwicha te ayuda", respondió ante la pregunta de qué haría él si su pareja compra un consolador para la intimidad.

A lo cual los seguidores comentaron: "el mejor invitado y con tanta sabiduría con algo de buen humor", "caserito el doctor", "cómo sabe el doctor Pérez-Albela qué son las cariñosas", "Magnesol es la solución", "las horas de mayor testosterona es en la mañana", "que compremos Magnesol dice", "en esos tiempos era caldo de gallina con full ajos, kión, limón y su magnesol", "le agregas pescado y sale ceviche", "lo peor es que ellos no entendieron el por qué llevaba ese día".