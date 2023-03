Médico del INSN brinda detalles sobre condición de niña agredida en Ucayali

En comunicación con Exitosa, se conoció acerca del cuadro médico de la menor atacada por tres hombres en Ucayali. Ello gracias al director adjunto del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, Carlos Álvarez Murillo, que contó en exclusiva el caso de la menor.

En ese sentido, el especialista mencionó que la menor de 11 años superó una complicada operación y actualmente está en UCI, con todo el soporte de la INSN. Desafortunadamente, la pequeña se encuentra "grave" e intenta sobreponerse a la tediosa intervención quirúrgica.

En esa línea, el doctor Álvarez Murillo apuntó que la menor arribó al nosocomio de San Borja, ayer por la madrugada. Por otra parte, puntualizó que la infante sufrió una complicada lesión en el cráneo; puesto que los desalmados utilizaron objetos contundentes para lastimarla.

Ante la afectación psicológica de la progenitora, el director adjunto de la INSN, apuntó que el organismo se encuentra respaldando a la madre. En ese sentido, apuntó que la fémina se halla en un estado de shock por el traumático evento que sufrió su descendiente.

Finalmente, el referido contó que la INSN está participando junto con los ministerios de la Mujer y Salud; al igual que con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de la Nación para atender el caso a nivel social.

"Estas situaciones no pueden quedar impunes, ya hemos tenido visitas y coordinaciones tanto con Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, con otros sectores como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud encabezando toda la atención. Estamos tratando de no sólo atender la emergencia médica sino también como sociedad, y no incorporar estas situaciones a nuestro día a día", finiquitó.