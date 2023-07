"Qué fuerte verme así": Mujer rompe en llanto al usar filtro de envejecimiento

10/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la famosa plataforma china de TikTok, se viralizó un nuevo trend donde las personas pueden ver cómo llegarán a una avanzada edad. Es así como el video compartido por la usuaria, @edsawellness, nos muestra a una mujer romper en llanto al usar un filtro que la envejece, dejando entrever el conflicto emocional que provoca en algunos, a medida que pasan los años.

Filtro de envejecimiento

En el material audiovisual, de 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Edsa Wellness, decidió unirse al reto, pero terminó sorprendida al utilizar uno de estos filtros de envejecimiento, que muestra a los usuarios cómo podrían parecer en el futuro.

"Estoy llorando con este filtro, ¡qué fuerte, qué fuerte verme de esta manera!", exclamó Edsa entre lágrimas, por ver su rostro con arrugas y su bella cabellera llena de canas. Su reacción generó un gran revuelo en la comunidad de TikTok, con más de 18 millones de reproducciones.

El clip, ocasionó que muchos internautas también intentaran probar el filtro en sus rostros para ver "su vejez futura", llegando a encontrar una gran similitud con sus abuelitos, e incluso sus padres, ya mayores.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la reacción de la joven y aseguraron que ellos también llorarían al saber que "les falta muy poco para llegar a esa edad". Sin embargo, otros usuarios indicaron que "dramatizó mucho", ya que era algo natural el hecho de envejecer.

"Yo lloré porque soy mi mamá con ese filtro. Soy ella", "yo lo acabo de hacer. Y es un sentimiento entre nostalgia porque me parezco a mi abuelita", "cómo duele envejecer", "duele mucho envejecer. Pero es inevitable", fueron algunas de las principales reacciones que se sintieron identificadas con la joven.

"Aprovecha la vida"

"La vida se mueve bastante rápido. Si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértelo", "disfrute la vida, haga cosas lindas que le provoquen felicidad, coma rico y sano y, disfrute, porque la vejez se les aproxima", "así pasa el tiempo y no se detiene, por eso debemos de vivir el momento, no lo dejemos escapar", comentaron otros internautas.

Es así como el clip donde se ve la impactante reacción de la joven al usar un filtro de envejecimiento en TikTok, hizo que muchos brindaran consejos para aprovechar "la vida al máximo".