¡Insólito! Joven causa indignación al trepar en el Metropolitano para viajar gratis

09/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con un caso insólito, que generó el debate. En el video compartido por la cuenta de @elchinorisas, en la famosa plataforma de TikTok, se puede ver el preciso momento en que un joven trepa un Metropolitano sin medir las consecuencias.

Colgado en el alimentador amarillo

En el material audiovisual, de 23 segundos de duración, se aprecia cómo un joven con una polera con gorra y una mochila, está sujetado a la parte posterior del bus.

"Made in Perú, más nada", se lee en la breve descripción del clip, donde el chico se cuelga con ambas manos en una parte metálica del alimentador de color amarillo, para no pagar su pasaje, sin importar si pone en riesgo su vida.

Cuando el bus se detiene en un paradero, el chico de capucha ploma, se baja y, el joven que grababa la insólita escena, le llegó a decir, de forma irónica, que le sorprendía "su atrevimiento" al trepar de esa forma: "¡Tú sí, ah!", vociferó.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido por distintos medios de comunicación y redes como Facebook y Twitter. Además, generó miles de comentarios de personas que se mostraron sorprendidas por la acción del joven y también causó la indignación de algunos internautas.

"Menos mal no le pasó nada malo", "se pasó", "ojalá nunca más lo vuelva a hacer", "¿y si frena en seco?", "en el Perú nunca te aburres", "a veces no hay pasaje pues", "cuando era niño lo hacía, no tenía para pagar", "la criollada es el gran problema del Perú", "en el Perú nunca te aburres, pero ponen en peligro sus vidas", "un hueco o rompe muelle y para el suelo", "tiene buen agarre", "eso sí es adrenalina", "recuerdo que chicos de mi zona hacían eso cuando eran niños, sin miedo a la muerte", "ojalá lo hubiera visto la policía", "manden el video al Metropolitano para que hagan algo, no es la primera vez que se dan estos casos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip causó opiniones divididas por ver cómo un joven ponía su vida en riesgo al trepar a la parte posterior del alimentador amarillo del Metropolitano, solo para no pagar su pasaje. Muchos usuarios esperan que "las autoridades tomen cartas en el asunto".