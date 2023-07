Jóvenes quisieron hacer una broma y terminaron accidentándose: ¿Castigo divino?

08/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Dos jóvenes son la sensación en las redes sociales tras protagonizar una hilarante secuencia, y es que cuando intentaron hacer una broma terminaron accidentadas.

El divertido momento fue compartido por la usuaria "rossy23377" y no dejó de generar reacciones. Al respecto, quedó constatado las lesiones de una de las muchachas, producto de sus acciones.

¡De no creer!

En el clip quedó demostrado, que ambas féminas buscaban hacerle una broma a un cobrador y chofer de un autobús, fingiendo que querían subir al vehículo para, al último momento, salir corriendo una cargando a la otra. No obstante, sus planes no salieron para nada bien; puesto que terminaron impactadas con una tercera persona.

Así es, este individuo se trasladaba en un scooter eléctrico a gran velocidad y cuando las jovencitas realizaron su peculiar broma, ocasionaron que salga expulsado violentamente del scooter con dirección al suelo.

La caída del joven fue de consideración, aunque desafortunadamente no se precisó el estado físico en el que terminó este sujeto. Eso sí, el moretón que obtuvo una de las protagonistas fue más que importante.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas calificaron el momento como "karma instantáneo". A detalle, señalaron que esta situación repercutirá en las próximas acciones que realicen las muchachas.

En ese sentido, algunos usuarios lamentaron que una tercera persona haya salido implicada por las acciones de las féminas, a las que no dejaron de criticar por intentar burlarse de dos personas que solo estaban trabajando (el chofer y el cobrador).

Más de 108 mil reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 108 mil reproducciones, más de 17 mil likes, 8626 comentarios y 1027 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Una lección para no hacer devuelta eso", "Amo los finales felices", "¡Qué satisfacción!", "Se llama Karma", "El otro se cayó", "Karma instantáneo", "No vuelves hacer eso", "Eso les enseñará a no intentar burlarse de los demás", "El chico del patín qué culpa tenía", "Pobre muchacho, no tenía nada que ver", "Me dio risa y pena a la vez, por el chico".

De esta manera, dos jóvenes intentaron hacer una broma, fingiendo que querían subir a un vehículo para salir corriendo una cargando a la otra, pero terminaron accidentándose.