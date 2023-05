¡Qué roche! Sanmarquino confunde a personaje peruano con Nicolás Tesla

Ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suele tomar un tiempo para algunos, por cual se les atribuye que están siempre actualizados con los temas de Cultura General; sin embargo, esto no habría ocurrido con un 'sanmarquino' que fue abordado por una joven, quien le preguntó por un personaje peruano.

El video publicado por el usuario @Grupo_preuni, mostró a la joven reportera, quien se encontraba paseando por la 'Decana de América', acercarse a un estudiante para ponerlo a prueba y reconozca a ciertos personajes emblemáticos dentro de la cultura peruana.

En ese instante, la joven le mostró fotografías de Miguel Grau, Daniel Alcides Carrión, entre otros, poniendo instantáneamente nervioso al chico, quien dio unas curiosas respuestas al respecto, por lo que la escena se volvió viral en TikTok.

Para sorpresa del estudiante, la reportera le pidió reconocer a Miguel Grau, por lo que él solo titubeó y atinó a decir que se trataba del 'Caballero de los Mares', pero fue gracias a los gritos de sus compañeros que pudo acordarse de quien se trataba.

No obstante, esa no habría sido la única confusión, debido a que segundos después, la mujer que pidió identificar a Daniel Alcides Carrión, quien fue un personaje muy importante para la medicina peruana. Sin embargo, el estudiante dijo que se trata de Nicolas Tesla, desatando las risas de los presentes.

Después de él, ingresó a la escena otro estudiante, el cual si pudo reconocer a estos y otros personajes históricos como el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, así como Fernando Belaúnde y Abraham Valdelomar.

La pregunta del reto era "¿Cuánto saben los sanmarquinos?", por lo que el video prontamente superó las 16 mil reproducciones en la plataforma. Además, algunos usuarios cuestionaron la respuesta del joven, mientras que otros tomaron con humor el peculiar momento.

"Pero eso deben saber de memoria para obtener puntos en el examen de admisión", "No lo juzgo, podría ser yo", "Qué roche", "Tal vez son los nervios", "Dios mío, cómo es posible este suceso","Pero sí se parecía a Nicolás Tesla'', ¿cómo que no?", "Dejan mal a San Marcos", "No siempre se acostumbra a conocer rostros, sino nombres y sus aportes", fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios en el video.