"¡Fuera de casa!": Joven causa revuelo al revelar la advertencia de sus padres por examen de admisión

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como todos los años, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) evaluó los conocimientos de sus postulantes mediante una rigurosa evaluación, la más complicada a nivel superior, que duró más de tres horas en el campus central.

Rendir un examen de admisión para alcanzar la vacante de la carrera que tanto deseas puede ser motivo de estrés más si en casa te dan la última advertencia. Es así como el video publicado en redes sociales causó revuelo al mostrar la confesión de una joven postulante al rendir su examen de admisión en la Decana de América.

"Me botarán de casa"

El clip viral difundido por la cuenta de @confesiones_sanmarcos, entrevistó a la joven y comenzó a expresar cómo se sentía en el examen, así como contar lo que le dijeron sus padres antes de salir de casa: "me comentaron que de lo mejor de mí y que tenga confianza porque si no me iban a botar de la casa".

La respuesta de la joven ocasionó la sorpresa del entrevistador y de las personas que se encontraban en los exteriores de la universidad.

Seguidores de TikTok reaccionan

El video que ha logrado 82 mil reproducciones ha tenido cientos de comentarios de seguidores de TikTok que se sintieron identificados con la situación de la joven postulante y por la advertencia que recibió en casa.

"Gente hagamos una chanchita para vivir juntos a todos los que nos botaron de la casa", "claramente podría ser yo", "lo mismo me dijeron a mí", "creo que conmigo no aplica eso, ya que estoy en el trabajo", "vivía con ese miedo", "me boté solo para no darles gusto", son algunas de las reacciones de los usuarios de la plataforma china.

Las personas comenzaron a contar algunas anécdotas que tuvieron al momento de rendir el examen de admisión y a señalar que muchas veces se siente la presión de alcanzar una vacante para "ser alguien en la vida".

Dato

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que son un total de 25.832 jóvenes de todo el país que participarán en su examen de admisión para las 66 escuelas profesionales con las que cuenta la casa de estudios superiores.

Como se recuerda los días 1 y 2 de abril se rendirá la segunda parte del examen de admisión para Ciencias de la Salud y la Escuela Profesional de Medicina Humana, donde los jóvenes pondrán a prueba todos sus conocimientos para la ansiada vacante.