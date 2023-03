"Se me pasaron todos los males": Hombre de 102 años confesó que su vida mejoró tras su divorcio

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La historia de Mauricio causó revuelo en las redes sociales al confesar que desde que se divorció de su segunda esposa su vida mejoró por completo.

"Antes de divorciarme (a los 99) me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día", señaló de forma alegre durante una entrevista a un medio televisivo de su país. Luego, Mauricio manifestó que a los dos o tres meses de su divorcio, se pasaron todos sus males. "Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce de forma saludable", acotó.

El secreto de tener buena salud a su edad

"El amor es muy importante y, sobre todo, no tener odios, sostuvo el 22 de marzo de 2023 al cumplir 102 años. Además, manifestó que la mejor receta para una buena salud se la enseñó el poeta José Martí: "cultivo una rosa blanca, en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca".

Asimismo, señaló que para tener una buena memoria es bueno tener en práctica la lectura diaria, y admitió que sus ojos "le están fallando un poco", por lo que ha optado por leer mucho para reforzar su memoria. "Me ayuda la técnica moderna de los celulares que uno puede agrandar la letra o acercarla, o la computadora que uno la tiene más cerca que el televisor", indicó.

Por otro lado, el hombre de 102 años señaló que su primera esposa, la madre de sus hijos, murió a los 64 años. "Tenía cáncer y murió cuatro años después de detectárselo".

Por otro lado, sobre su rutina diaria confesó que hace sus distintos ejercicios cada mañana, y va al parque. "Si no puedo ir, camino en la terraza, siempre me mantengo en movimiento constante".

El argentino de 102 años se describe a sí mismo como: "Fui un gran pacifista, soy romántico y siempre preferí el amor al odio".

¿El hombre más viejo en divorciarse?

Aunque en Argentina, Mauricio entró en el Libro Guinness de los Récords por ser el hombre más longevo en divorciarse, sin embargo, hay algunas discusiones ya que el récord oficial lo ostenta Harry Bidwell, un hombre inglés que se divorció a los 101 años en East Sussex, Reino Unido, el 21 de noviembre de 1980.