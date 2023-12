Kukuli Morante revela que el acento de 'Gladys' marcó su vida fuera de la pantalla de 'AFHS'

07/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En una reveladora entrevista en el podcast 'Lado B' con Marli Pissani, la reconocida actriz Kukuli Morante, famosa por su papel como 'Gladys' en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio', compartió detalles sobre cómo la interpretación de su personaje impactó su vida cotidiana, llevándola a adoptar el particular acento de la Selva que caracterizaba a la pareja de 'Nachito'.

¿Qué dijo Kukuli Morante?

Durante la entrevista, Marli Pissani preguntó sobre la relación entre el personaje y el actor, preguntando si 'Gladys' se había apoderado de Kukuli Morante.

La actriz reveló: " A mí lo que me pasó fue que cuando grababa tanto tiempo en 'Al fondo hay sitio', todo el tiempo era hablar como la Gladys. Ya no tenía mi voz ". Kukuli Morante confesó que incluso fuera del set, se encontraba hablando con el acento característico de su personaje.

El 'dejo' que se queda

La actriz compartió anécdotas en las que sus familiares y amigos notaban que su manera de hablar se había impregnado del acento de 'Gladys'. " Venía familia y amistades, que no veía tiempo, y decían 'estás hablando como la Gladys'. Me salía sin pensarlo, como que es parte de ti, no sé, a veces me sentí así, con doble personalidad ".

¿Extraña a su personaje?

Cuando Marli Pissani le consultó si extrañaba su personaje, Kukuli Morante respondió con nostalgia: " Sí claro, pasan cosas muy bonitas. Era divertido, es divertido grabar , es divertido ese mundo. Bueno, a quien le gusta el mundo de la actuación es súperlindo porque dejas de ser tú y tienes valor para hacer muchas otras cosas que querías hacer o que nunca habías querido hacer".

Exclusividad de 'Gladys'

Kukuli Morante también abordó la exclusividad del personaje 'Gladys' en América Televisión, explicando que solo puede interpretar a 'Gladys' en este canal debido a un acuerdo de derechos del personaje. La talentosa actriz aclaró que debe obtener autorización para utilizar el personaje fuera de la pantalla y que, incluso en otros canales, necesita permisos específicos.

"Yo solo puedo aparecer como 'la Gladys' en América Televisión. Es el único canal en el que puedo aparecer porque tiene los derechos del personaje... Yo tengo que pedir autorización cuando lo tengo que usar. Sin embargo, si voy a sus propios programas, sí puedo salir como 'la Gladys'", aclaró.

La entrevista reveladora de Kukuli Morante en 'Lado B' no solo nos dio una perspectiva única sobre cómo la actuación puede influir en la vida cotidiana de un actor, sino también sobre la conexión especial que la actriz mantiene con su querido personaje 'Gladys'. Su historia destaca la complejidad de separar la realidad de la ficción en el fascinante mundo de la actuación.