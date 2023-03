16/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos países de América Latina suelen festejar la fiesta de quince años de una pequeña de manera muy lujosa. Esta celebración marca tradicionalmente la mayoría de edad de una niña, por ello tiene que ser muy especial. Sin embargo, un hombre en estado de ebriedad se encargó de arruinar un quinceañero en México.

En el video viral compartido por la cuenta Apacibles del Norte se observa a una quinceañera realizando una coreografía con el cuadro de su padre; sin embargo, ocurre algo inesperado: un hombre, que no puede mantenerse de pie debido a su estado etílico, aparece en escena.

Arruinó el vals

El sujeto que se encontraba bajo los efectos del alcohol intenta cruzar por donde la agasajada celebra su vals, pero termina en el piso frente a la mirada de la agasajada y todos sus invitados.

La joven intenta ignorar al sujeto ebrio; sin embargo, al darse cuenta de que éste no se iba a levantar decide alejarse del lugar, pero sin perder el paso del vals que realiza al ritmo de la exitosa canción "My heart will go on" de la cantante Celine Dion.

Reacciones

Hasta el cierre de esta publicación, el video contaba con 2 millones de visualizaciones, 46.000 me gusta. Sin duda alguna, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar este momento y dejaron sus reacciones en los comentarios de la publicación viral. El sujeto en estado de ebriedad se llevó la peor parte de los comentarios.

"¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy?", "Wey, esto está bien triste. O sea, igual no paro de reír, pero está triste", "El último vals del señor", "El señor dijo: no mi ciela, no me robarás el protagonismo", "El último vals del señor", "Me molesta que no entró ningún familiar o amigo a sacarlo cuando se veía venir", "Y esa fue la última fiesta a la que lo invitaron", fueron algunos comentarios.

Tomar cerveza en exceso es dañino

El consumo de cerveza con moderación puede ser bueno para la salud. Sin embargo, cuando bebes en exceso puede tener un impacto negativo en la salud. A continuación algunos efectos adversos de esta bebida: