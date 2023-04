"Siempre en nuestros corazones": Personas se conmueven por ver réplicas de sus mascotas

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas consideran a sus mascotas como parte de su familia, por lo cual es desgarradora su pérdida. El fallecimiento de estos adorables e indefensos animalitos es el más doloroso momento que puede pasar un ser humano y siempre permanecerán en nuestros corazones.

Es así como un video publicado en redes sociales conmocionó a muchos de sus seguidores al mostrar la emotiva reacción de un grupo de personas al volver a ver a sus mascotas fallecidas en las réplicas de peluches.

Las réplicas ayudan a que sus mascotas sigan junto a ellos

En el material audiovisual se aprecia cómo una persona recibe una caja de sorpresa por parte de un familiar y al abrirla, lo primero que ven es una foto de su mascota fallecida, y luego comienzan a llorar cuando se percatan que más adentro está un peluche de réplica del rostro de su 'fiel amigo canino'.

Muchos comentaron que les parecía conmovedora la escena y que era una buena forma de tener más cerca el recuerdo de sus animalitos y las más increíbles anécdotas y actividades que vivieron junto a ellos. Además, se asombraron por el gran parecido que tenían los peluches con sus perritos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en sentirse conmovidas por saber que hay una forma de 'clonar' a sus mascotas en peluches, pero otros usuarios manifestaron que no podrían tener un peluche así porque no quieren estar llorando todos los días recordando la partida de sus 'amigos peludos'.

"Yo quiero uno así", "yo también quiero uno igual", "quiero uno", "es todo lo que necesito en mi vida", "me hace falta uno así", "dos de mis hijos perdieron sus perritos, quisiera poder regalar algo así", "quisiera uno de mis dos perritos que no están", "mi gato murió hace un mes, pero si me regalan algo así menos salgo de la depresión, era mi bebé hermoso, lo amaba con el alma", "yo quisiera de mis gatos, cuatro hermosos mininos que murieron por culpa de la vecina", fueron algunas de las reacciones de los usuarios ante la tierna escena.

Mientras tanto, otros señalaron que no podrían dejar de llorar al tener una réplica de sus animalitos.

"Yo no sé si tendría algo así, me dolería demasiado", "si tengo eso, me pongo a llorar todos los días", "yo no podría hacer algo así, lloraría todos los días de mi vida", "yo lloraría todos los días si me regalan eso", "yo viendo a mi perro enfrente todo hermoso. Es horrible perderlos", "estoy llorando mientras mi perro está dormido abrazándome. Espero no pasar por este sentimiento hasta dentro de muchos años", se lee entre los comentarios.