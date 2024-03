¡Sin censura! Españoles opinan si deberían devolver el oro a Perú y despiertan debate global

19/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Este es, sin lugar a dudas, uno de los videos virales que más ha sacudido las redes sociales. En esa ocasión, un joven capturó la atención de miles al salir a las calles para plantear una pregunta singular que vincula a España y Perú.

Este fenómeno no pasó desapercibido en TikTok y otras plataformas, donde el contenido audiovisual se volvió tendencia gracias a su peculiaridad. El video, difundido hace algún tiempo, continúa generando gran interés y acumulando reproducciones debido a las respuestas sorprendentes de algunos jóvenes.

Sin pelos en la lengua

Como se puede apreciar en el video compartido en TikTok por el usuario mario_colomina, la secuencia comienza en una calle donde el protagonista del clip pregunta a ciudadanos españoles si "creen que España debería devolver el oro que se llevó de Perú".

Como era de esperar, estas interrogantes suscitaron diversas reacciones entre los internautas. La mayoría de los españoles que respondieron a esta interrogante se mostraron negativos ante esta presunción:

"No, creo que ahora ya se lo han gastado", "Nos lo tenemos que quedar nosotros jaja", "Ahora como que ya no tiene mucho sentido, si lo dices como de antes, pues sí. Ahora como que a Perú no le va a aportar como que mucha cosa que le devuelvas el oro que se lo robaron a sus antepasados", indicaron algunos.

Por otro lado, hubo algún ciudadano que, o carecían de información al respecto, o apoyaban con devolver el oro al lugar donde realmente pertenecía.

"No sabía ni que había pasado eso. No tengo ni idea de lo que ha pasado entre España y Perú", "Devolverlo al país de donde pertenecen", fueron otras de las respuestas.

Aunque no se tiene información precisa sobre cuándo ni dónde se grabó este video, es innegable que los jóvenes entrevistados se volvieron protagonistas virales en las redes sociales.

La respuesta en redes

El video obtuvo mucho revuelo por el eterno debate que presenta esta alternativa. Con casi 2 millones de visualizaciones y más de 56 mil reacciones, los usuarios de las redes también se hicieron partícipes de este debate.

"Oro de toda América", "Como que no les enseñaron en el colegio que se llevaron el oro", "¿Enserio no le enseñan en el colegio de España eso?", "El gran aporte que nos dio España fue su idioma", "¿Cómo que no les va a servir? jaja", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Se ha reportado que el video donde españoles opinan si deberían devolver el oro a Perú se ha convertido en uno de los más populares en TikTok e Instagram. Además, se habría compartido en otros sitios web, donde las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar.