¡Solo pasa en Perú! Mujer encara a la amante de su esposo y recibe impactante respuesta

Definitivamente en Perú nadie se aburre. Un video se ha viralizado en TikTok luego que muestre el preciso momento en que una mujer encara a la amante de su esposo, pero esta no sintió el menor remordimiento; por el contrario, tuvo una respuesta que dejó impactados a todos los presentes.

En el video que pertenece a la cuenta @iquitosesbacan, se ve cuando ambas mujeres están discutiendo por el amor de un hombre y en ese momento, la esposa le encaró a la amante sobre dinero en efectivo y un celular que el hombre le habría regalado a la mujer que no es su pareja.

En en este contexto que, la amante reacciona de una forma que nadie esperaba, pues sin remordimiento alguno, aceptó ser la pareja clandestina del hombre en cuestión.

"¿Eso querías saber?, ¿eso querías saber?..., ya, de frente, tu marido me está c*****do, así de frente, y me está dando la plata. Si él me ha querido dar un celular a mí, es porque él ha querido conmigo", expresó la fémina.

Ante esto parece que la esposa no tuvo respuesta alguna, ya que el video terminó allí.

Internautas reaccionan al video

El particular video no tardo en volverse viral en TikTok, pues sigue sumando varios 'me gusta' y hasta el momento cuenta con 13 mil, además de 500 comentarios y 150 mil reproducciones.

Además de esto, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios, donde varios de ellos felicitan la sinceridad de la mujer, mientras otros se burlan del momento.

"Ni Don Omar se atrevió a tanto", "ejemplo de sinceridad", "mejor de una vez", "comenzamos fuerte la cosa", "cómo es posible este sucesoo", "la sinceridad ante todo", "fría de frías es de las mías", "la señora yo no quería saber eso... jajaja", "jajaja así se les habla a las que te dicen quita marido, quién te va quitar oeeeeeee", "distinguida dama", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

Cabe resaltar que, en todo momento se mantuvo la calma de parte de ambas féminas, porque muchas veces se ha visto que en medio de ese tipo de discusiones, terminan peleando sin importar que estén en la vía pública.

De esta forma, queda demostrado que muchas veces mujeres que hacen el papel de amante, no tienen reparo en confesar que están con un hombre ajeno, como fue el caso de esta chica que cuando la mujer reclamó por recibir dinero de su esposo, no tuvo mejor idea que admitir el hecho.