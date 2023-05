¡Sorprendente! Modelo estadounidense confiesa que tiene dos úteros y doble menstruación

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

De lo que puede parecer ficción, no lo es, para una modelo estadounidense de nombre Paige DeAngelo. Ella hizo una confesión a través de su cuenta de Tik Tok que padece de una extraña condición al tener dos úteros y doble menstruación.

Un caso singular

Hace dos años, una estudiante de 20 años, Paige DeAngelo utilizó su red social para explicar a sus seguidores qué era lo que pasaba realmente con su cuerpo y cómo esto lo sobrellevaba de la mejor manera al no impedirle en nada una vida sexualmente activa.

La anomalía congénita que padece se conoce como didelfo uterino, este ocasiona que "el útero tenga su cavidad dividida en dos partes por un tabique, el cual puede ser completo llegando al cérvix o solamente alcanzar 2 tercios, la mitad o 1 tercio de la longitud de la cavidad uterina", según precisa la página web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"La gente piensa que [tengo] dos vaginas separadas en el exterior [de mi cuerpo], pero ese no es el caso, por eso no me enteré durante 18 años. Cada 'lado' tiene la mitad del tamaño de una vagina normal. No causa ningún problema, pero definitivamente se nota", manifestó en su video de Tik Tok.

Podría quedar embarazada dos veces sin saberlo

Si bien es cierto, esta particularidad en la joven pareciera algo prometedor, no lo es del todo. Al mes tiene dos periodos menstruales y, lo preocupante, además, es que tras llevar una vida sexualmente activa y en caso, no se proteja adecuadamente, podría quedar embarazada dos veces.

Los periodos de la joven, en ocasiones, se daban una cada dos semanas y su condición no fue de su conocimiento hasta que realizó una visita al ginecólogo a los 18 años.

El médico que la atendió le dijo que era necesaria la presencia de su madre, a quien le explicaría lo ocurrido. La influencer explicó a través de su cuenta que por la cara que tenía, se dio cuenta que no era nada alentador.

Esta situación poco común le podría generar en el futuro abortos espontáneos y partos prematuros, lo que le recomendaron, en caso quisiera tener hijos, buscarse una madre sustituta.

Vida normal

Pese a lo que que le ha explicado el ginecólogo, ella dice sentirse normal y sin complicaciones. Tiene pareja y mantiene una vida sexualmente activa con normalidad.

