Un perro se cortó las patas al salvar a cinco personas atrapadas entre los escombros en Turquía

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Lamentable! Un perrito llamado Kopuk, que participó de las tareas de rescate tras el terremoto que ocurrió el pasado 6 de febrero en la zona fronteriza entre Turquía y Siria, se cortó sus cuatro patitas con vidrio al salvar a cinco personas que se encontraban atrapadas entre los escombros en la ciudad de Malatya.

De inmediato, el perro lastimado fue socorrido por sus entrenadores, quienes le cosieron las heridas en sus patas y lo vendaron. Tras ello, el animalito siguió con su labor y continuó ayudando en la búsqueda de personas perdidas tras el derrumbe de edificios por el fuerte evento sísmico en Turquía.

Cabe señalar que, luego de que el trabajo y el esfuerzo que realiza Kopuk para salvar a los ciudadanos fuera compartido en las redes sociales, varios usuarios le agradecieron por su ardua labor en la zona afectada por el terremoto y por encontrar a las personas desaparecidas.

"Grandes guerreros que no quede en el olvido se merecen mucho los peluditos dignos de admiración el trabajo que están haciendo salvar vidas", "Fiel a su deber este hermoso angelito canino, muchas gracias!!!", "Esos héroes peluditos son lo máximo, cuanto amor nos dan", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Tik Tok.

Otras personas también comentaron que el perrito Kopuk debió de ser retirado de las labores de rescate para que descanse el tiempo que sea necesario y así esperar su pronta recuperación, además evitar que sus heridas se infecten o causen alguna complicación en su salud.

"Porque si ya está herido no lo retiran de la búsqueda solo les importa las personas que puedan rescatar si un humano sale herido no tiene que continuar", "Estoy de acuerdo en que están entrenados para eso, pero no se vale que los sobre-exploten, sus vidas también valen y no deben forzarlos de más!!!", manifestaron algunas personas en redes.

Es preciso señalar que, el video que informa sobre las acciones que realiza el perro que se cortó las patas al salvar a cinco personas en Turquía, fue visualizado por varias personas, además obtuvo varios 'Me gusta' en la red social de Tik Tok.

@n.mas #parati #news ♬ Sentimental piano instrument - Yukari Okano #Kopuk es un #perro rescatista que participa en la búsqueda de víctimas entre los escombros de la ciudad de Malatya, que resultó severamente afectada por el sismo del pasado 6 de febrero. Mientras trabajaba junto con sus entrenadores Dersim Bulut y Niyazi Özbek, Kopuk se cortó las cuatro patas con restos de vidrios. Sin embargo, después de que sus cuidadores le cosieron las heridas y se las vendaron, Kopuk continuó con su labor. Su esfuerzo no ha sido en vano, pues de acuerdo al canal de televisión local TRT Haber, hasta el momento ha encontrado a 5 víctimas con vida. #tiktokinforma