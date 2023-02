"¡Qué lindo tu trabajo, mi amor!": Una mujer descubre a su esposo con su amante en la playa

15/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se vuelve viral en cuestión de segundos. Un usuario de Tik Tok, identificado como Alejandro en la red social, compartió un video en donde se observa cuando una mujer descubre a su esposo con su presunta amante cuando disfrutaban de la playa. Ella le dice al hombre: "¡Qué lindo tu trabajo, mi amor!".

Cabe señalar que, la mujer encuentra a su esposo junto a una joven cuando estaban acostados en la arena, abrazados. Se acerca a ellos, mientras los graba y le dice a su esposo: "Así que este es tu trabajo". Enseguida, lo aplaude por su comportamiento y le increpa. Asimismo, señala que el hombre se encontraba en la playa con su presunta amante cuando supuestamente estaba en horario laboral.

Además, en otro video, continua reclamando al hombre por la presunta infidelidad y se dirige a su acompañante y le dice: "Hey, tú sabes que él tiene mujer y tiene hijos". La amante al ver que la esposa del hombre estaba grabando la escena de infidelidad, le pide que no la grabe. Sin embargo, ella continúa registrando la situación y reclamando por la traición de su esposo.

En el clip, se observa que el hombre niega que está saliendo con la mujer que lo acompaña y le dice a su esposa que "es la secretaria de su trabajo", además le pide conversar al respecto cuando estén más tranquilos, en su hogar.

"No respetas", le dice la mujer a su esposo en el video. "Amor tranquilízate, vamos a hablar en la casa. No hablemos aquí, no me grabes. No te pongas así", le responde el hombre. "Aquí no viste nada", añade.

Tras ello, varios usuarios de Tik Tok comentaron al respecto y lamentaron que una infidelidad acabe con una relación.

"Situaciones como esta duelen a un ser humano sea hombre o mujer, bastante control el de la esposa, lo ideal sería que lo deje, atentamente: la experiencia", "Si me hubiera pasado a mí, mi ex me diría que la ingeniera se había desmayado y él la estaba auxiliando", "Pobre José, estaba sudando el pan", fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Esta infidelidad fue captada por la esposa y publicada en las redes sociales. En Tik Tok, de inmediato, el video de la mujer que grabó a su esposo junto a su amante en la playa fue reproducido por miles de personas y comentado por varios, quienes pedían que respeten la relación de pareja.