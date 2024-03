Wendy Guevara impactada por la 'leche de tigre' en restaurante de Nicola Porcella

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La artista mexicana Wendy Guevara estuvo presente en la inauguración del restaurante de Nicola Porcella, Taypá. Allí, se animó a degustar uno de los platos emblemáticos de Perú: la 'leche de tigre'.

¿Cuál fue su reacción?

A través de la red social Instagram, Wendy Guevara compartió su entusiasmo por asistir a la inauguración del emprendimiento de su amigo y excompañero de reality.

"No podía faltar yo a la degustación de los platillos que van a vender aquí en el restaurante donde Nicola (Porcella) forma parte", mencionó en su historia de Instagram.

Posterior a ello, muestra un vaso con la famosa 'leche de tigre' e informa a sus seguidores que se trata de un platillo peruano. "Yo soy super mexicana, pero Nico siempre me habló de la 'leche de tigre', entonces vamos a probar y vamos a ver qué onda", agregó.

Poco después de consumir el manjar, la influencer mostró una expresión de sorpresa en su rostro y elogió el delicioso sabor: "Wow, está realmente bueno. Es delicioso. Miren, tiene granitos de elote. Me encantó". Su reacción se difundió rápidamente en las redes sociales.

De los realities a la cocina

Después de asumir el rol de presentador en "¡Qué buena hora!" y de participar como actor en la telenovela "El amor no tiene receta" de Televisa-Univisión, Nicola Porcella inauguró su propio emprendimiento dedicado a la gastronomía peruana y mexicana.

En la apertura de su nuevo local, llamado Taypá Restaurante, estuvieron presentes los influencers como Wendy Guevara, Agustín Fernández y otros reconocidos personajes mexicanos.

Con esta iniciativa, Porcella intenta cambiar de rumbo, dejando atrás su participación en "Esto es Guerra". Es así que decide apostar por el mundo empresarial gastronómico con un concepto que busca sobresalir por su calidad e innovación.

¡Chef acusa a Nicola de fraude!

Carlos Daniel Bustamante acusó a Nicolla Porcella de robar sus recetas para luego lucrar con ellas en su aclamado nuevo restaurante en México. La acusación se dio en el programa de Magaly Medina.

El chef en cuestión mencionó que fue trasladado a México bajo falsas pretensiones: "Me trajeron hasta México con engaños para robarme mis recetas y mis presentaciones. Tras pasar la prueba me ofrecen casa, auto, dos mil dólares mensuales, viáticos, todos los gastos pagados; los cuales no se han cumplido en nada", argumentó.

Posterior a ello, el que iba a ser el chef principal de Taypá fue despedido antes de la inauguración del local.

Por su parte, Nicola Porcella acusó a Bustamante de haber ingresado a México con documentación falsa: "Yo no contraté a nadie, es un chef que vino acá, vino con documentos falsos, mintiendo, se portó mal, se robó cosas del departamento que le dimos y obviamente la empresa decidió sacarlo y parece que él no le gustó".

Este escándalo opacó la apertura de su nuevo local. No obstante, famosos personajes como Wendy Guevara compartieron su felicidad por el logro de Porcella. Tanto así que Guevara compartió su satisfacción por probar la popular 'leche de tigre' por Instagram. El video ahora es viral por TikTok.