Nicola Porcella es acusado de estafar a chef peruano: "Me engañaron para robarme mis recetas"

Nicola Porcella está nuevamente envuelto en polémica después que un chef peruano, nacionalizado estadounidense, lo acuse de haberlo estafado al llevarlo a México para trabajar en su nuevo restaurante y luego despedirlo sin motivo alguno, quedándose con sus recetas y carta.

La noche de ayer 'Magaly TV, la firme' presentó un informe en el que se resalta que el actor está próximo a inaugurar su restaurante llamado Taypa, ello en medio de una exhaustiva presentación por redes sociales con los influencer más reconocidos, incluyendo a la famosa amiga de Nicola, Wendy Guevara. Acto seguido, comentó el drama del chef peruano

El chef identificado como Carlos Daniel Bustamante indicó que Nicola y sus socios lo engañaron para llevarlo hacia México, ofreciéndole casa, auto, un sueldo mensual de $2000, además de viáticos, lo cual nunca se cumplió y por el contrario, le robaron sus recetas y presentaciones.

El cocinero de 60 años también mostró pruebas de cuándo fue presentado como chef oficial de Taypa en el programa 'Hoy'.

"Me siento bien ofendido, me siento mal, me siento impotente por lo que me han hecho (....) Estoy cerca a los 60 para ser burlado de esa manera, no me parece, no es correcto. A él no le gustaría que le hicieran esto a su padre" indicó en medio de lágrimas.