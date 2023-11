(VIDEO) Rodrigo Ureña confirma que estará en el centenario de la 'U': "Ya renové"

Universitario de Deportes salió campeón en 'Matute' y, en medio de la celebración, Rodrigo Ureña anunció que se quedará por tres temporadas más en la 'U', es decir, vestirá la 'crema' en su centenario.

Al final del partido, el volante de nacionalidad chilena quiso enviar un mensaje de tranquilidad entre los seguidores del cuadro de Ate. Y es que se especulaba que el sureño podría abandonar la Liga 1 con dirección a otro certamen de mayor prestigio.

En ese sentido, Ureña también destacó la superioridad de Universitario tanto en el Estadio Monumental como en el Alejandro Villanueva. Asimismo, lamentó que los 'Blanquiazules' apagaran las luces del predio de La Victoria para evitar una celebración similar a la de 1999 y 2009.

"Mucha alegría por mi familia, por todo lo que hicimos este año, peleamos contra todos y nos apagan la luz. No nos dejan dar la vuelta. Fuimos mejores allá y acá. Estaré para el centenario y 3 años más me quedo, ya renové", expresó.

Por otro lado, agradeció a los seguidores de la 'U' que, desde su llegada, le brindaron mucho cariño y respaldo. Además, hizo hincapié en la unidad y compañerismo dentro del equipo de Jorge Fossati.

"No tengo palabras, llegué acá, me recibieron con mucho amor y cariño, estoy muy agradecido con Universitario. No es fácil venir acá y hacer lo que hicimos nosotros. Tenemos un gran grupo y siempre quisimos hacer lo mejor tanto en el torneo nacional como en el internacional", añadió en su intervención.