¡A pocas horas de volver a brillar! Shakira sorprende con los ensayos para su presentación en los MTV VMAs

11/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante colombiana Shakira volvió a acaparar las portadas de disitintos medios de espectáculo internacional, al compartir una serie de fotografías donde se muestra bastante contenta realizando sus ensayos para los próximos MTV VMAs.

Shakira será la estrella de la noche

Hace algunos días se conoció que Shakira forma parte de los artistas que se presentarán en la nueva gala de los MTV VMAs. Es así que, la colombiana decidió ultimar detalles para su presentación y retonar triufalmente a los escenarios.

A través de sus redes sociales la popular 'Shaki' compartió una serie de fotografías donde se observa como realiza estiramientos antes de iniciar con sus ensayos de baile. Asimismo, demostró la gran elasticidad que posee a sus 46 años de edad y dejó un breve mensaje para sus fanáticos, quienes a través de las imágenes tendrán que adivinar que canción interpretará la barranquillera.

"Adivinen de que canción es esta pose? 👀 can't wait for Tuesday!", escribió la artista colombiana en su publicación de Instagram.

Usuarios a la espera de presentación de Shakira

Como era de esperarse, los seguidores de Shakira no dudaron en reaccionar a su reciente post, por lo que ya cuenta con más de dos millones de 'me gusta'y más de 20 mil comentarios, donde no solo resaltan la gran disciplina de la colombiana cuando se trata de presentaciones, sino que intentan adivinar a que canción pertenecería la coreografía que viene ensayando en estos días.

"¿Una loba en el armario?", "POV: Por ahí viene el que te gusta, actúa natural", "Excelente cantante, excelente madre", "Cuando esté soltera no diré nada, pero habrá señales", "Ahí viene tu crus, actúa natural", "No te entiendo, Piqué", "'Loba' y 'Hips don't lie'", "Una loba en el armario tiene ganas de salir", "Team Shaki", "Se despertó la loba", "The she wolf is back", "No llores, Piqué", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación.

Cabe precisar que esa noche, Shakira recibirá el galardón por la categoría 'Video Vanguard Award', con el cual reconocerán la gran influencia de la cantante proporcionada por sus videos y producciones audiovisuales.

La gala de los MTV VMAs 2023 se llevará a cabo este martes, 12 de septiembre, a partir de las 8 p.m. de Estados Unidos, mientras que en Perú podrá visualizarse exactamente a las 7 p.m.,

De esta manera, Shakira sorprendió con los ensayos que viene realizando para su próxima presentación en los MTV VMAs, donde marcará su regreso a los escenarios.