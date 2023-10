"Búsquenme para hacerles pócimas": Jossmery Toledo responde acusaciones de brujería de Paolo Hurtado

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La disputa pública entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado ha alcanzado un nuevo nivel después de que la modelo respondiera con audacia a las acusaciones de brujería que el futbolista insinuó en una conversación captada por el programa 'Amor y Fuego'. El conflicto se remonta a principios de este año cuando fueron ampayados juntos en Cusco, mientras la aún esposa del 'Caballito', Rosa Fuentes, estaba embarazada de su tercer hijo.

Jossmery Toledo responde a Paolo Hurtado

Jossmery Toledo, conocida por su participación en programas de telerrealidad, no se quedó callada ante las declaraciones de Paolo Hurtado. En sus historias de Instagram, declaró: "Ya que hago brujería. Si quieren tener un cuerpo bien fit, búsquenme para hacerles sus pócimas y brebajes ". Sus palabras desafiantes sugieren que está dispuesta a enfrentar las acusaciones de brujería con determinación y humor.

¿Qué dijo Paolo Hurtado?

El enfrentamiento escaló cuando se difundió una conversación inédita de Paolo Hurtado justificando el ampay con Jossmery Toledo. En la grabación, el futbolista afirma: "Después de que pasó el problema la segunda vez, yo fui para que me limpien. A mí me han ampayado... Yo no estaba loco, me habían hecho brujería ". El futbolista alega que se vio influenciado por hechizos, lo que llevó al ampay en Cusco.

Según Paolo Hurtado, estos eventos ocurrieron cuando ya no tenía intención de reincidir en la infidelidad y estaba decidido a buscar la reconciliación con Rosa Fuentes, madre de sus tres hijos. Este enfoque había sido expresado en disculpas públicas a través de las redes sociales.

¿Por qué se terminó la relación de Hurtado?

La conversación del futbolista, capturada mientras esperaba en la sala de espera de una clínica donde su esposa estaba dando a luz a su tercer hijo, arroja luz sobre los momentos previos a la separación de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes.

El futbolista había sido ampayado en marzo de este año en actitudes cariñosas con Jossmery Toledo, lo que marcó el inicio del fin de su matrimonio con Fuentes.

Aproximadamente un mes después, Toledo y Hurtado fueron nuevamente captados juntos en una situación similar, esta vez en una zona campestre en Santa Eulalia. Estos eventos han sido el centro de atención en los medios y las redes sociales, lo que ha llevado a una escalada en la confrontación entre ambas partes.

El público sigue de cerca esta polémica, y mientras Paolo Hurtado insinúa influencias misteriosas en su comportamiento, Jossmery Toledo responde con audacia, desafiando cualquier acusación de brujería con una actitud segura y desafiante. La historia continúa desarrollándose mientras el enfrentamiento entre ambos personajes se intensifica.