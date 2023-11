Guty Carrera cuenta detalles inéditos sobre su relación con Alejandra Baigorria: "Éramos competencia"

Guty Carrera hizo una pausa a su carrera como actor en México y se encuentra en Perú para seguir una batalla legal contra Alejandra Baigorria. Sin embargo, el 'Potro' hizo una pausa a sus deberes para brindar una entrevista en la que contó detalles inéditos de su relación con la 'Rubia de Gamarra".

Él también modelo fue consultado sobre quién dio el primer paso para conocerse y reveló que fue él quien le escribió por redes sociales a la novia de Said Palao,, sin embargo, descartó que le haya escrito con una segunda intención, ya que solo le estaba dando el pésame por al fallecimiento de un ser querido.

"Yo le escribo en el año 2015 por el fallecimiento de su abuela (...) Yo decido escribirle pero sin ningún tipo de intención, le escribo porque de verdad me nació, ella trabajaba en Combate, yo estaba en EEG, éramos competencia... le escribo y ella me responde y me dice 'qué amable eres, gracias por identificarte con mi situación', punto, ahí terminó", contó Guty en un inicio.