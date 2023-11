López Aliaga arremete contra Marcelo Tinelli por rechazar su invitación a Lima: "Es bastante divo"

02/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El burgomaestre Rafael López Aliaga ha vuelto a ser noticia y no por su gestión en la alcaldía de Lima, sino por la invitación personal que le hizo a Marcelo Tinelli para que pueda conocer la capital peruana y Cusco con todos los gastos cubiertos.

Después que el popular 'Porky' haga la invitación abierta, fue el mismo Marcelo quien leyó la carta durante una gala de su programa y en compañía de Milett Figueroa. El conductor de 'Bailando 2023' no confirmó si aceptaría la propuesta de López Aliaga, pero no se mostró muy animado en visitar nuestro país.

Como se sabe, Milett Figueroa está siendo noticia en Argentina debido a su participación en el reality de baile que conduce Tinelli, además, la prensa de espectáculos del país del sur le ha dado más enfoque a nuestro compatriota porque presuntamente tendría un romance con el presentador argentino, pues en más de una oportunidad se han mostrado bastante coquetos.

López Aliaga está resentido con Marcelo Tinelli

Después que Marcelo Tinelli casi descarte aceptar la invitación del Rafael López Aliaga, "América hoy" asistió a una rueda de prensa en la que el alcalde estaba respondiendo a cuestionamientos sobre su gestión.

En ese sentido, 'Porky' dijo que no tiene el gusto de conocer personalmente a Milett Figueroa, pero destacó su participación en el reality de baile, porque es un programa muy conocido en televisión hispana.

"Está defendiendo al Perú en un programa, muy visto en toda la tierra. Es una peruana que destaca. Yo la felicito, no la conozco, pero está dejando al Perú en alto", empezó diciendo RLA.

Enseguida, López Aliaga confirmó que la invitación que le extendió al presentador argentino fue con dinero suyo y descartó que haya pensado utilizar fondos públicos para eso.

"Es con mi plata. Yo le he puesto la invitación a él, Tinelli es bastante divo porque en mi carta he puesto: 'quisiera tomarme un pisco sour', pero me chotea . Dice: 'no me interesa, ya veré que hago'", agregó.

Finalmente, lamentó que Tinelli lo haya aceptado su ofrecimiento. "Que venga con quien quiera y que se tome un pisco sour con quien quiera. Pero 'Porky' le quería invitar , pero si no quiere no me arrugo ".

De esta forma, Rafael López Aliaga fue sorprendido por la prensa de espectáculos y respondió sobre la invitación que le hizo a Marcelo Tinelli para conocer Lima y Cusco, afirmando que si no quiere, no hay problema.