¿Los hijos de Angie Jibaja quieren ver a su madre? Romina Gachoy aclara los rumores

La modelo Romina Gachoy dio fuertes declaraciones acerca de los hijos que tiene su expareja Jean Paul Santamaría con la exactriz Angie Jibaja, dando a entender la decisión que habrían tomado los menores con respecto a ver a su madre.

En la última edición del programa "Magaly Tv La Firme", se presentó Romina Gachoy para contar detalles de su ruptura con Jean Paul Santamaría, su esposo por más de 8 años. Asimismo, comentó que Angie Jibaja se encontraba en Perú por un tema legal que involucra a sus menores hijos, de lo cuales la rubia se ha hecho cargo durante varios años.

"Ella está aquí no por una denuncia que se le puso por maltrato psicológico [...] Está obligada a venir para eso y además esta es una denuncia que ya (se hizo) reiteradas veces. Por una orden del juez ella no puede hablar de los chicos, no puede estar exponiéndolos en redes sociales, sin embargo, lo ha hecho", dijo inicialmente.