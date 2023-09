¡No la quieren! Milett Figueroa se peleó con maquilladoras de 'Bailando', según reveló su productor

Continúa la polémica. Milett Figueroa sigue en el ojo público no solo por su participación en el programa argentino 'Bailando', sino porque, recientemente, el productor de 'LAM' afirmó que la modelo peruana si tuvo un altercado con las maquilladoras del reality de baile.

Hace algunos días, los panelistas del programa 'LAM' sorprendieron al público al revelar que ni en 'Bailando', ni en el canal 'América', quieren a Milett Figueroa. Esto, tras afirmar que la modelo habría tenido un problema con las maquilladoras de la producción por unas supuestas actitudes de superioridad.

Es así que, en la más reciente edición de 'América Hoy', los conductores no dudaron en llegar al fondo del asunto y se comunicaron con Gastón Ferrari, conductor del programa 'LAM', quien afirmó que, en efecto, Milett se peleó con las maquilladoras y peinadoras porque 'está con aires de diva'.

"Es cierto, es todo cierto, no inventamos. Obviamente que la madre la va defender. Está con aires de diva y se peleó con las maquilladoras y peinadoras" , declaró el productor a 'América Hoy'.

Asimismo, señaló que aunque la modelo pueda parecer encantadora para algunas personas, hay quienes tuvieron un problema con ella, haciendo referencia a las maquilladoras de 'Bailando'.

"Pueden ocurrir las dos cosas, para algunas personas les parecerá encantadora y otras simplemente tuvo un encontronazo y les parecerá que tiene aires de diva o de estrella, que no digo que no lo sea, no conozco la trayectoria para juzgar si es una estrella, acá lo desconocemos", añadió.