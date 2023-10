¿Nuevo heredero? Josimar se pronuncia sobre posible embarazo de María Fe y revela que quiere casarse

Hace algunos días, hubo rumores de que María Fe Saldaña estaría embarazada nuevamente de Josimar, por lo que aprovechando su visita a Lima, el salsero se tomó el tiempo para aclarar el tema, además, dejó entrever que pronto podría casarse con la influencer.

Como se recuerda, el intérprete de "Ya falta menos" se mudó a Estados Unidos hace algunos años y dejó a María Fe en un avanzado estado de gestación. Después de eso, de casó con una ciudadana americana de nacionalidad cubana, pero a los pocos meses su relación terminó y María Fe dejó su vida en Lima para mudarse a Estados Unidos junto al salsero y la hija que tienen juntos.

El salsero está de visita en Perú y fue abordado por las cámaras de "América hoy" y le consultaron sobre el proceso de divorcio con Yadira Cárdenas, la mujer cubana con la que se casó en Estados Unidos en medio de la pandemia.

"Ya estoy en proceso de divorcio. No es un tema legal, es algo que no funcionó", comentó Josimar en un inicio.

Por otro lado, el artista también comentó que prefiere hacer caso omiso a las personas que lo critican, pues considera que todos comenten errores y eso es parte de la vida.

"¿A qué artista no critican? Es parte de la carrera que elegimos, no me molesta, ni me fastidia, son cosas que pasamos, cometemos errores. A veces hacemos cosas lindas, como a veces nos caemos, es parte de la vida", reflexionó.