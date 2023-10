¡Paren todo! Rosa Fuentes revela su impactante venganza ante infidelidad de Paolo Hurtado

12/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosa Fuentes, quien se convirtió en el centro de atención mediática tras la infidelidad de su esposo, Paolo Hurtado, ha revelado una venganza que ha dejado a todos sorprendidos. En esta nota, descubriremos el impactante relato de cómo decidió responder a la traición, desatando una historia que ha captado la atención de todos.

La venganza de Rosa Fuentes

La aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, ha regresado a las redes sociales con un mensaje impactante que ha dejado a todos intrigados sobre el estado actual de su relación con el futbolista, quien en marzo del 2023 fue ampayado besando a la modelo Jossmery Toledo.

En su última historia en Instagram, compartió un post de la cuenta 365 recordatorios que dice: " La mejor venganza es sanar , seguir con tu vida y ser feliz, no hay más".

¿Regresaron?

La infidelidad de Paolo Hurtado sacudió los cimientos de su matrimonio de 10 años con Rosa Fuentes, llevándolos a una separación pública que dejó a muchos seguidores preguntándose si habría reconciliación en el futuro.

Sin embargo, el reciente baby shower de Rosa Fuentes con ocho meses de gestación ha arrojado luz sobre el estado actual de su relación.

El evento de celebración se llevó a cabo en medio de la familia y amigos, y lo que destacó aún más fue la presencia de Paolo Hurtado, el padre de sus dos hijos y el tercero que está en camino.

Durante la celebración, el 'Caballito' Hurtado no perdió la oportunidad de dedicarle una romántica canción a Rosa Fuentes, expresando: "Y jamás me olvidarás porque seré el amor de tu vida, el amor de tu vida soy yo ". Sin embargo, no está claro si esta declaración de amor fue aceptada por la empresaria y si indica una reconciliación inminente.

¿Por qué se terminó la relación?

Cabe recordar que Rosa Fuentes puso fin a su matrimonio con el futbolista de Cienciano después de que se hiciera público el ampay con Jossmery Toledo en el Cusco. La relación clandestina que Paolo Hurtado mantenía con la modelo fue el detonante de la separación.

En abril de ese año, Rosa Fuentes expresó su indignación ante la situación, afirmando: "Son dos personas que no tienen vergüenza, ni siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada".

La historia de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes sigue siendo un tema de interés y especulación para muchos, mientras la empresaria parece decidida a seguir adelante con su vida y encontrar su propia versión de la mejor venganza.