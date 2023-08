(VIDEO) Alexandra Méndez 'La Chama' y Cristian Benavente son captados cenando y terminan en depa del futbolista

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva parejita se habría unido al mundo del espectáculo, esta vez se trata de jugador aliancista Cristian Benavente y Alexandra Méndez, más conocida como 'La Chama', quienes después de disfrutar una cena juntos terminaron en el departamento del pelotero.

¿Nuevo romance?

En el último programa de "Magaly Tv la Firme" se expusieron las imágenes de la modelo venezolana y el futbolista de origen español demostrando que existe química entre ambos en un lujoso restaurante de la capital.

De acuerdo con el video, el futbolista blanquiazul y la influencer fueron ampayados el pasado sábado 19 compartiendo una comida en el Country Club Lima Hotel. Sin embargo, eso no fue todo ya que tras compartir una cena juntos el jugador la llevó a su departamento a la popular 'Chama'.

"Aguanta que ven mis ojitos, un nuevo incauto con la chama, perdón Alexandra Méndez, saliendo con un nuevo amiguito, pero sí es 'El chavalillo' guarda causa, no caigas en sus redes", dice el reportero en la nota.

Ambos demostraron que existe una confianza de por medio ya que se jugaban a quitarse el celular como si se tratara de dos 'chibolos' enamorados.

"Fuimos a un lugar 'nice' en el Country Club y nos ganamos que el 'Chaval' y la 'Chama' estaban sentaditos juntos, el pelotero no paraba de hablar ¿Qué florazo le estará metiendo?, le estará contando cómo es la vida en España", seguía diciendo el reportero.

¿Qué dijo Magaly?

Por otro lado, Magaly Medina no dudó en opinar sobre el ampay y no pasó desapercibido la actitud corporal del jugador, quien al parecer no la habría pasado muy bien que digamos.

"Ambos están en muchas confianzas, hay 'confiancitas' ¿No?, se quitan el celular, ella le enseña, ella se lo quita igual. Aunque la mirada de él medio aburrida, yo diría si intento leer el lenguaje corporal de él no, no es como un hombre cuando está interesado en una mujer para él", dijo la 'Urraca'.

La conductora recalcó que el jugador no veía con ojos de "carnero degollado" a la modelo por lo que consideró que solo es una amiga más con quien desea compartir una cena.

"Bueno, yo no soy especialista en imágenes corporal en lenguaje no verbal, yo entiendo más el lenguaje verbal, pero ese es desinterés porque hay ciertas actitudes de un hombre que demuestran un interés", acotó.

De esta manera Magaly Medina se pronunció sobre las 'saliditas' de Alexandra Méndez 'La Chama' con el futbolista Cristian Benavente, quienes cenaron juntos y terminaron en el depa del pelotero.