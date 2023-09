¡Ya no más! Yiddá Eslava y Julián Zucchi cierran la fábrica: ¿Por qué no podrán tener más hijos?

Una de las relaciones más duraderas dentro del mundo de la farándula peruana es la de Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Los exchicos reality llevan cerca de 11 años de relación y fruto de su amor tienen dos pequeños de 6 y 2 años; sin embargo, sus seguidores se preguntan si la pareja desea tener más hijos.

Si bien en un inicio los protagonistas de 'Sí, mi amor' habían preferido mantener su relación fuera del ojo público, muy poco tiempo después decidieron compartir su felicidad con su audiencia. Es así que su historia de amor se ha convertido en una de las más queridas por los espectadores de 'Chollywood'.

Como era de esperarse, al tener a su primer hijo, la pregunta de cuándo tendrían un segundo bebé se volvió repetitiva. Lo mismo volvió a ocurrir con la llegada de Maro, el último de sus retoños; pero, con este último embarazo la pareja dio a conocer que ya no podrían tener más descendencia.

A través de su cuenta de Instagram, Yiddá Eslava fue consultada por sus seguidores acerca de la razón por la que no podrán seguir teniendo más hijos. Mediante sus historias, la actriz reveló un secreto a voces acerca del padre de sus pequeños.

"No. Mi hermoso marido se hizo la vasectomía", fue la contundente respuesta de la exparticipante de 'Combate'.

Aún así, los cibernautas le consultaron si no le haría ilusión tener una niña debido a que sus dos hijos son varones. La respuesta de la excombatiente dejó sorprendidos a muchos.

"No, entre mi familia, amigos, proyectos y metas, tengo el tiempo copado y no se me antoja tener una mujercita. De ninguna manera", contó.