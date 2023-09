"¡Sueños por cumplir!": Paraciclista tiene como meta viajar desde México hasta la Patagonia

¡No hay nada que detenga los sueños de Adrián Gonzáles! Un paraciclista se planteó como meta recorrer desde su natural México hasta la Patagonia. Actualmente se encuentra en el Perú y pronto enrumbará hacia tierras argentinas.

A los 25 años de edad, el joven Gonzáles pasó un evento desafortunado tras caerse del sexto piso de su vivienda. Desde allí, tuvo que lidiar con el uso de una silla de ruedas hasta sus actuales 41 años.

El popular "morro" se ha convertido en paratleta y, desde hace nueve meses, se puso a bordo de su bicicleta "Ushuaia" pretendiendo dar el gran salto desde México hacia una de las maravillas del país gaucho.

Adrián Gonzáles lleva dos meses en nuestro país. Actualmente se encuentra de tour en Cusco, pero previamente ha recorrido las ciudades de Trujillo y Lima. Uno de sus sueños es conocer la séptima maravilla del mundo, por las grandes referencias que ha tenido de nuestro mayor atractivo turístico.

"Se me está acabando el tiempo de estadía en el país, queda un mes, me gustaría llegar a Machu Picchu. Lo he visto en documentales. Los incas se parecen mucho a las culturas que tenemos en México", precisó para La República.