¡Todo vale! Chamanes se enfrentan previo al Perú vs Argentina y las redes explotan

Estamos a menos de 24 horas para el encuentro entre Perú y Argentina por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por ello, un grupo de chamanes decidió reunirse a los exteriores del Estadio Nacional de Lima para realizar rituales a favor de la 'Blanquirroja', mientras que otros apostaban por la 'Albiceleste'.

En las inmediaciones del Estadio Nacional de Lima, un grupo de chamanes se juntó para realizar una serie de rituales a favor de la Selección Peruana. No obstante, hubo otro grupo que buscó la forma de contrarrestar el pedido de los locales debido a que creen que tienen la intención de bloquear el juego de la actual campeona del mundo

En el material audiovisual de 1 minuto y 2 segundos de duración se observa como un primer grupo, claramente a favor de Perú, bendice con flores, humos y al ritmo de sus instrumentos musicales una fotografía de Paolo Guerrero con la camiseta de 'La Bicolor'.

En otra escena, se aprecia a una mujer chamán azotando la fotografía de Lionel Messi, asegurando que de esa forma bloqueará su juego ante Perú, por lo que no se le permitirá hacernos algún gol.

El video titulado 'Guerra de chamanes a favor y en contra de Argentina en Perú' compartido por el usuario TyC Sports cuenta con más de 64 mil 'me gusta', casi 5 mil comentarios y más de 1 millón de reproducciones en la popular red social TikTok.

Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en comentar, dejando divertidos comentarios sobre la acción de los chamanes, quienes buscaban bloquear el juego de Lionel Messi mediante sus rituales.

"Va a meter gol Advíncula", "Messi está con Dios y Dios es argentino", "No sé por qué hacen eso si Messi no va a jugar", "Pero Messi es surdo", "Pobre Messi, ni juega", "¿Qué le están haciendo a mi Messi?", "Vamos Perú", "Todo vale", "Los azotes eran para CR7, no para Messi", "Imagínate vivir en Europa y perderte esto", "ja, ja, ja, no puede ser", "En mi país eso se llama 'macumba' ja, ja, ja", "Qué lindo es el fútbol", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video viral.