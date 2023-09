(VIDEO) Chefs dan sorprendentes consejos a los que quieren estudiar gastronomía: "Piensan que son fotos y reflectores"

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

TikTok se ha vuelto el rincón donde se pueden encontrar tutoriales, experimentos sociales y también grandes consejos para personas que se quieran iniciar en algo que dará sustento a sus vidas. Unos chefs en nuestro país sorprendieron a los que se encuentren pensando estudiar la carrera de gastronomía de una manera muy particular y 'realista'.

"Directo y sin máscaras"

El clip viral titulado: "Mis ilusiones de ser chef se destruyeron en pedazos" le pertenece a la cuenta @elpapaedu y nos muestra una escena de una entrevista que se dio hace muchos años en Latina.

No cabe duda que Perú es cuna de la mejor comida y de los chefs de renombre internacional. Ese es el caso, de Virgilio Martínez quien ha llevado a los ojos del mundo el restaurante 'Central' y es uno de los tantos destinos turísticos que son visitados por muchos extranjeros tras arribar a nuestro país.

Sin embargo, llegar a la cima no es cosa de magia y de 'buena suerte', esto demanda esfuerzo y ganas de hacer las cosas. En ese sentido, tres reconocidos cocineros peruanos dieron consejos a los jóvenes o personas que pensaban estudiar la carrera de gastronomía qué situaciones tienen que afrontar y ver si realmente eso es lo que les apasiona.

"Hay gente muy equivocada que como ve este movimiento (ser chef peruano) piensa que todo es fotos y figuración, y cámaras de televisión y todo lo demás", comenzó diciendo Héctor Solís, un conocido cocinero peruano.

Una cosa tan simple como 'lavar una olla' hace una gran diferencia y revela, según su perspectiva, la vocación de servicio y entrega en lo que ha escogido como carrera.

"Cuando llegan a la cocina y les dices que tiene que lavar una olla. ¿Quién, yo tengo que lavar una olla? ¿Yo?... Sí, tú, tú, tú, tú, tienes que lavar una olla", exclamó.

Otro experto en el área gastronómico dijo que 'en la cocina' no hay horario de salida. "Uno va y se saca la mugre no 6 horas, no 8 horas, no 12 horas, a veces ni 12, 14, 16 horas porque uno quiere", manifestó el reconocido chef Micha Tsumura.

Asimismo, su colega se animó en hacer una declaración muy tajante y realista sobre lo que significa realmente estudiar cocina, y aunque duela debe ser considerado por los prospectos.

"Si no quieren trabajar en un restaurante más de 8 horas que no estudien cocina. Es una recomendación", exhortó Rafael Piqueras, conocido gastrónomo peruano.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse estos consejos realistas no dejaron de abrir debate en la plataforma asiática. Hasta el momento, cuenta con 77.7 mil me encantas, 4 256 comentarios y 6 894 guardados.

Las respuestas al corto no dejaron de ser variadas: "no soy chef, pero conozco a varios y es demasiado 'matado'", "la cocina es PASIÓN cuando sientes eso no te das cuenta de las horas que estás sobre una cocina limpiando la campana", "la cocina no es trabajo, sino amor a lo que te apasiona y servir a las personas", "más horas, más pago entonces", "En Europa no es así, un chef no lava una olla, tampoco los ayudantes del chef"

De esta manera, diversas opiniones surgieron luego de los consejos que dieron unos chefs de nuestro país a las personas que piensan estudiar gastronomía.