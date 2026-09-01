Mujer apuñala a dos personas en Times Square y es abatida por la Policía de Nueva York

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer de 49 años apuñaló a dos personas en pleno Times Square, uno de los lugares más concurridos de Nueva York, y terminó abatida a tiros por agentes de la Policía tras avanzar contra ellos con dos cuchillos. El ataque dejó una mujer muerta y un hombre herido, mientras el caso vuelve a poner bajo discusión la atención de la salud mental en Estados Unidos.

Crimen en el corazón de New York

El hecho ocurrió poco antes de las 16:30 horas, cerca de una subcomisaría de la Policía de Nueva York y frente a One Times Square, escenario de la tradicional celebración de Año Nuevo. En cuestión de segundos, la tranquilidad del concurrido punto turístico se transformó en una escena de pánico, con personas intentando alejarse mientras los agentes rodeaban a la atacante.

Según las autoridades, la mujer, residente en Queens, sacó dos grandes cuchillos de cocina de una bolsa de compras y atacó primero a un hombre de 68 años. La víctima acababa de salir del metro y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa cuando recibió una puñalada en el abdomen. Poco después, otra mujer también fue atacada.

La segunda víctima, de 32 años, recibió igualmente una herida en el abdomen. Ambas personas fueron trasladadas rápidamente a un hospital, aunque la mujer no logró sobrevivir. El hombre permanece estable y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado si las víctimas eran residentes de Nueva York o se encontraban en la ciudad como turistas.

Atacante fue abatida

Tras los ataques, alrededor de diez agentes rodearon a la mujer e intentaron durante varios minutos que dejara los cuchillos. Sin embargo, la situación se volvió todavía más peligrosa cuando la atacante se negó a obedecer y avanzó hacia los policías. Los agentes utilizaron primero una pistola Taser, pero la descarga no consiguió detenerla.

Ante el riesgo de que continuara atacando, dos policías dispararon contra la mujer. Los videos registrados por testigos muestran cómo cayó al suelo y posteriormente fue esposada por los agentes, quienes también le brindaron primeros auxilios. La intervención evitó que el episodio pudiera terminar con un número mayor de víctimas en una zona abarrotada.

La investigación también puso el foco en el estado de salud mental de la atacante. La Policía confirmó que tenía registros relacionados con incidentes de salud mental ocurridos en 2018 y 2019, aunque no contaba con antecedentes de detención. Además, las autoridades descartaron que el ataque estuviera relacionado con terrorismo.

El caso reavivó así una discusión que trasciende Nueva York: cómo detectar y atender oportunamente a personas con problemas de salud mental antes de que atraviesen una crisis que pueda poner en peligro sus vidas o las de terceros. El debate cobra especial fuerza mientras las ciudades estadounidenses buscan equilibrar atención, prevención y seguridad pública.