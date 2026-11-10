Shakira rompe su silencio sobre la salud de su padre y agradece las muestras de cariño en medio de días difíciles

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira decidió pronunciarse públicamente por primera vez sobre la complicada situación familiar que atraviesa debido a los problemas de salud de su padre, William Mebarak, de 95 años. La cantante colombiana agradeció las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido durante los últimos días, aunque prefirió mantener en reserva los detalles sobre la condición médica de su progenitor.

¿Qué dijo Shakira sobre su padre?

A través de sus redes sociales, la intérprete de Hips Don't Lie compartió un breve mensaje en el que reconoció que ha sido una semana especialmente difícil para ella y sus seres queridos. Asimismo, expresó su agradecimiento a las personas que se han mantenido pendientes de su familia y les han enviado palabras de aliento en este complicado momento.

La publicación fue difundida tanto en su cuenta de X como en sus historias de Instagram y estuvo acompañada de un corazón rojo. Aunque sus palabras fueron breves, representaron su primer pronunciamiento directo desde que comenzaron a circular informaciones sobre un posible deterioro en la salud de William Mebarak.

Sin embargo, Shakira evitó profundizar en el estado de su padre y tampoco ofreció información sobre su evolución médica. De esta manera, la artista dejó en claro que prefiere afrontar esta situación lejos de la exposición pública y conservar la intimidad de su entorno familiar, pese a la preocupación que existe entre sus seguidores.

"Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", escribió la estrella colombiana.

La salud de William Mebarak

La preocupación por William Mebarak no es reciente, pues el padre de la cantante ha atravesado diferentes complicaciones médicas durante los últimos años. En 2022 sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneal y, posteriormente, en junio de 2023, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para tratar la hidrocefalia.

Durante aquella operación, realizada en Cartagena, Colombia, los médicos le implantaron una válvula para controlar la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. En ese entonces, Shakira recordó lo complicado que había sido afrontar la situación, especialmente porque su padre había viajado a Barcelona para acompañarla tras su separación de Gerard Piqué, pero terminó hospitalizado.

Las dificultades continuaron en 2024, cuando William fue internado por una neumonía que requirió atención especializada. Más recientemente, en mayo de 2026, sufrió una isquemia que, según medios colombianos, provocó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos en Barranquilla. Desde entonces, su evolución médica se ha mantenido en privado.