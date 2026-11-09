INPE remueve al director del penal de Barbadillo por sus presuntos vínculos con Pedro Castillo y designa su encargatura a Claudio Andía Nina

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) oficializó la remoción del hasta hoy director del penal de Barbadillo, Calixtro Lucero Rodríguez, tras revelarse sus presuntos vínculos con el interno y expresidente Pedro Castillo Terrones.

A través de su plataformas oficiales, la institución anunció la noche de este lunes 9 de noviembre, que su lugar será asumido temporalmente por Claudio Lino Andía Nina, en cumplimiento de la Resolución Presidencial N.° 706-2026-INPE/P.

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Reportaje reveló que trasladó en su auto a un visitante del expresidente

Como se recuerda, el dominical de América, "Cuarto Poder", hizo de conocimiento que, Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija del hasta hoy director del penal ubicado en Ate, Calixtro Lucero Rodríguez, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú).

Asimismo, el programa periodístico registró el momento en que el exfuncionario trasladó en su auto a un visitante del exjefe de Estado tras salir del penal, el pasado 18 de octubre.

Frente a esta situación, el INPE informó que sería removido inmediatamente de sus cargo, al considerar grave los hechos expuestos; además, para garantizar el control institucional y el adecuado funcionamiento del reclusorio.

Del mismo modo, anunció que adoptará las acciones administrativas y legales que correspondan respecto de los hechos evidenciados, conforme a sus competencias y al marco normativo vigente.

Cabe precisar que, Calixtro Lucero Rodríguez no es el único involucrado por su presunta vinculación con Juntos por el Perú. Según el dominicial, Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente del INPE Juan Ramón Hurtado Barrenechea, fue contratado como técnico de la bancada del partido de izquierda.

Del mismo modo, también se reveló la contratación del exdirector del penal en mención, Héctor Sandoval Moreno, como asesor en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Catherine Palomino Casavilca.

Cámara de Diputados decide este martes 10 de noviembre si aprueba o no el levantamiento de fuero de Pedro Castillo

El Pleno de la Cámara de Diputados abordará en su sesión de este martes 10 de noviembre, el informe final sobre la denuncia constitucional formulada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, mediante la cual se les podría levantar el fuero por los presuntos ascensos irregulares al interior de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe precisar que, la denuncia constitucional fue presentada por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado, previstos en el Código Penal.

Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se recabaron elementos de convicción que evidenciarían la instrumentalización de sus cargos para vender ascensos y favorecer indebidamente a terceros.

En ese sentido, el informe final propone que de levantarse el fuero de los acusados, el Ministerio Público procedará conforme a sus atribuciones, respecto de los delitos funcionales identificados. Cabe precisar que, el plazo máximo para proceder con este procedimiento es hasta el 15 de noviembre.

De esta manera, el Congreso tiene en su manos la aprobación de la denuncia constitucionla que involucra al expresidente condenado por su intento de golpe de Estado hace poco meno de cuatro años.