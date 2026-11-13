Fieles pernoctan por segunda noche consecutiva frente a la Nunciatura Apostólica para ver al papa León XIV

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Varias personas pernoctan por segunda noche consecutiva en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, con la esperanza de ver de cerca al papa León XIV antes de que abandone Lima para continuar con su agenda oficial en Chiclayo.

Fieles esperan ver al papa León XIV

Desde la cuadra seis de la avenida Salaverry, los fieles han decidido permanecer en los alrededores de la sede religiosa para tener una nueva oportunidad de acercarse al sumo pontífice. Algunos llegaron desde distintos puntos de la capital, mientras que otros viajaron desde el extranjero exclusivamente para presenciar su visita al Perú.

Entre quienes pasaron la noche en el lugar se encuentra una mujer natural de Zárate, pero que actualmente reside en Nueva York. Según contó, llegó al país el mismo día que el papa y decidió prolongar su estadía unos días más para compartir con su familia y cumplir su deseo de verlo nuevamente, esta vez más cerca.

"Yo soy de Zárate, pero vivo en Nueva York. He venido exclusivamente para ver al papa León XIV. Ya lo vi de lejos, pero quiero verlo más cerca. He llegado el mismo día que él llegó al Perú. Me quedé unos días más para estar con mi familia y yo me quedo aquí (en la calle) hasta mañana", dijo una fiel.

Otra de las seguidoras llegó desde La Molina y explicó que anteriormente intentó observar al santo padre, pero la gran cantidad de personas le impidió conseguirlo. Por ello, decidió regresar y permanecer durante la madrugada con la esperanza de tener una mejor oportunidad de verlo.

"Vengo desde La Molina. Yo vine cuando había mucha gente y no logré verlo, pero tengo la idea de poder verlo (...) Si uno se amanece para ir a una fiesta, ¿por qué no para ver al santo padre?", dijo otra seguidora.

La expectativa aumenta debido a que el viaje de León XIV a Chiclayo está programado para las 7:40 a. m. de este viernes. Por ese motivo, se estima que el pontífice podría abandonar la Nunciatura Apostólica entre las 6:00 y 6:30 a. m., momento que los fieles esperan aprovechar para despedirlo.

De esta manera, los exteriores de la Nunciatura Apostólica se convirtieron nuevamente en un punto de encuentro para los fieles que buscan despedir al papa León XIV. Pese al cansancio y las bajas temperaturas de la madrugada, varias personas decidieron pasar la noche en el lugar para tener una última oportunidad de verlo antes de su partida a Chiclayo.