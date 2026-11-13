Renato Rossini Jr. descarta que su relación con Samahara esté marcada por los celos: "Conmigo no es así"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 13/11/2026
Renato Rossini Jr. decidió hablar sobre su relación sentimental con Samahara Lobatón y reveló algunos detalles de cómo están llevando su romance, que comenzó hace apenas unas semanas. El exchico reality sorprendió al contar que ambos mantienen una dinámica basada en la confianza y el respeto por sus espacios personales.
Durante una conversación en 'Magaly Podcast', el exparticipante de 'La granja VIP' fue consultado por Magaly Medina sobre la posibilidad de que la hija de Melissa Klug protagonice escenas de celos o intente controlar sus actividades. Sin embargo, Renato descartó que ese tipo de situaciones formen parte de su reciente relación.
¿Samahara es celosa con Renato?
Por el contrario, el modelo explicó que Samahara no suele escribirle constantemente para preguntarle dónde está o qué está haciendo. Además, aseguró que no toleraría una pareja que estuviera pendiente de cada uno de sus movimientos, pues considera que ese comportamiento terminaría afectándolo y generando conflictos innecesarios.
"Por lo menos conmigo no es así. Creo que respetamos bastante nuestros espacios y no es que me esté intensificando todo el día por WhatsApp porque a mí eso me vuelve loco", dijo.
Lo curioso es que Renato reconoció que inicialmente tenía otra percepción de Samahara. Antes de comenzar su romance, pensaba que sería una mujer mucho más celosa; no obstante, aseguró que se ha llevado una sorpresa con la manera en que ambos vienen construyendo su vínculo sentimental.
Asimismo, al ser consultado sobre la confianza que existe entre ellos, el exchico reality dejó en claro que confía en su pareja y que, hasta el momento, no ha encontrado motivos para desconfiar de ella. De esta manera, ambos parecen haber encontrado un equilibrio que les permite disfrutar de esta nueva etapa.
"Yo realmente pensé que iba a ser así, pero creo que es porque no le doy esas inseguridades de repente o de que piense que estoy haciendo algo que no tengo que hacer", agregó.
¿Qué dijo sobre el cambio de Samahara?
Finalmente, Renato también se refirió a los cambios que ha observado en la personalidad de Samahara. Aunque reconoció que ha notado una evolución positiva en algunas de sus actitudes, evitó atribuirse ese mérito y sostuvo que cada persona debe decidir mejorar por voluntad propia. Por ahora, se mostró conforme con el romance que acaban de iniciar.
"No te voy a decir que yo soy la persona que ha dado su vida y la va a cambiar para nada. Pero las personas cambian porque quieren, no por otras personas", sentenció.
De esta manera, Renato Rossini Jr. dejó en claro que atraviesa una etapa tranquila junto a Samahara Lobatón, pese al poco tiempo que llevan juntos. El modelo destacó la confianza, el respeto por los espacios personales y los cambios positivos que ha observado en su pareja desde que comenzaron su romance.