Extorsionador sufre detonación de explosivo en sus manos cuando intentaba atacar bus de transporte público

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un presunto extorsionador terminó gravemente herido luego de que el artefacto explosivo que transportaba detonara en sus manos cuando pretendía arrojarlo contra un bus de transporte público de la empresa Etsajosa, en el distrito de San Luis. El sujeto perdió tres dedos, mientras que su cómplice escapó tras la detonación.

El atentado frustrado ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la noche de ayer, cuando la unidad transitaba por la avenida Circunvalación, a la altura del arco de San Luis, con dirección al Callao. En ese momento, el vehículo trasladaba a cerca de 20 pasajeros que quedaron expuestos a la emergencia.

Explosivo detona en manos de extorsionadores

De acuerdo con la información preliminar recogida por la Policía, dos sujetos habían abordado el bus y comenzaron a cambiarse de asiento mientras conversaban entre ellos. Instantes después, uno de los hombres habría intentado arrojar una bolsa hacia la parte delantera del vehículo, aparentemente con la intención de atacar al conductor.

Sin embargo, el explosivo detonó antes de que pudiera desprenderse de él. La fuerte explosión dejó gravemente herido al presunto atacante, mientras que su acompañante aprovechó la confusión para abandonar el vehículo y escapar del lugar.

El herido fue identificado como Jesús Tanchiva del Castillo, quien sufrió la amputación de tres dedos de la mano izquierda. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia al hospital Dos de Mayo. Durante las diligencias, los agentes encontraron restos de lo que correspondería a una granada de uso manual, además de un peluche que habría estado dentro de la bolsa utilizada para transportar el artefacto.

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Este episodio ocurre en medio de las denuncias de extorsión que afronta la empresa Etsajosa. Según sus representantes, trabajadores y directivos reciben amenazas y exigencias económicas desde hace más de un año.

Tras lo sucedido, el bus fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Criminal, en la avenida España, para las pericias correspondientes. Entretanto, la Policía busca identificar al segundo implicado y determinar si ambos pretendían perpetrar un nuevo atentado contra la empresa de transporte público.

Es así que, el caso permanece bajo investigación policial para esclarecer las circunstancias del frustrado atentado e identificar al segundo implicado que logró escapar. Asimismo, las autoridades buscan determinar si ambos sujetos estarían vinculados con las amenazas y exigencias económicas que recibe la empresa Etsajosa desde hace más de un año.