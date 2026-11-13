Dos SISMOS de 4.7 remecen Perú HOY, viernes 13 de noviembre: conoce los epicentros, según el reporte del IGP

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos sismos de magnitud 4.7 fueron registrados en el Perú la mañana de este viernes 13 de noviembre, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde se ubicaron los epicentros de estos movimientos telúricos y, además, descubre cómo actuar correctamente ante un evento sísmico de igual o mayor intensidad.

Dos sismos de 4.7 hoy en Perú, ¿cuáles fueron los epicentros?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de movimientos en el país.

Dicha ocasión, el primer temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.7 fue registrado este viernes 13 de noviembre, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 05:32 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 65 kilómetros al NE de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0785 Fecha y Hora Local: 13/11/2026,05:32:05 Magnitud: 4.7 Profundidad: 131 km Latitud: -9.05 Longitud: -74.48 Intensidad: III Puerto Inca Referencia: 65 km al NE de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánuco https://t.co/WZaDEcZBdI — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 13, 2026

Mediante el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0785, el evento tuvo una profundidad de 131 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -9.05, longitud -74.48 y la intensidad registrada fue de III en Puerto Inca.

Boletín informativo del COEN - Huánuco

Según lo reportado, el segundo sismo tuvo un impacto también con una magnitud de 4.7 y fue registrado este viernes 13 de noviembre, de acuerdo informó el IGP. La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 05:55 y tuvo como epicentro una zona ubicada a 81 kilómetros al N de Lagunas, Alto Amazonas - Loreto.

Mediante el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0786, el evento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -4.53, longitud -75.47 y la intensidad registrada fue de III en Lagunas.

Boletín informativo del COEN - Loreto

Indeci recomienda tener mochila y caja de reserva ante un eventual sismo

El Indeci ha anunciado a la población la importancia de la mochila de emergencia que debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros. El objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de un movimiento telúrico ocurrido en la capital.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre natural.

Finalmente, estar preparados ante un nuevo sismo de 4.7 es una tarea de toda la población. Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles reportado por el IGP.